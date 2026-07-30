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Tecnologia

A acusação da xAI de Elon Musk contra a lei americana que bane aplicativos de ‘nudificação’

O agente de IA Grok é a principal ferramenta da empresa e foi protagonista de polêmicas sobre a criação de deepfakes

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 18h08
Um dedo pressiona o ícone do aplicativo Grok, um G estilizado em branco sobre fundo preto, em uma tela de smartphone. Outros ícones de aplicativos, como ChatGPT, aparecem desfocados ao redor
IA da empresa já fez parte de outras polêmicas (Matthias Balk/picture alliance/Getty Images)
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A xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, processou o estado de Minnesota, nos EUA, na última segunda-feira, 27. O grupo traz como justificativa para a investida a mais nova lei contra aplicativos de “nudificação” do estado, que entra em vigor a partir do dia 1 de agosto. A medida é pioneira nos EUA, e proíbe o uso de qualquer tipo de software que permita a modificação de uma imagem com o intuito de “nudificar” alguém. 

A empresa para desenvolvimento de inteligência artificial (IA) de Musk entrou com o processo no Tribunal Distrital dos Estados Unidos de Minnesota na última segunda-feira. A legislação do estado, que baniria o Grok, principal ferramenta da companhia que consegue realizar esse tipo de ação, entra em vigor na próxima segunda-feira, 1. O estado de Minnesota é o primeiro nos EUA a incluir uma lei que bane de forma efetiva todo tipo de ferramenta que possa realizar o processo de “nudificação”, ou seja, usar da imagem de alguém — geralmente sem consentimento — para “tirar” suas roupas digitalmente. Essa produção digital também é conhecida como deepfake. 

Nos documentos do processo, a empresa afirmou que não contraria os interesses do estado em banir a distribuição de imagens de nudez de pessoas reais geradas por IA sem o consentimento delas. Ainda assim, eles acusam a legislação de Minnesota de ir além de seus objetivos ao banir imagens e vídeos protegidos constitucionalmente, e ao obrigar a empresa a pagar uma multa de US$ 500 mil para cada violação. A companhia de Musk também argumenta que não há uma provisão de segurança para as empresas que se esforcem para prevenir a criação desse tipo de imagens. 

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De acordo com informações do Guardian, o procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, explicou que seu escritório ainda não recebeu o processo, e que o uso de IA para gerar imagens de nudez contra a vontade das pessoas exibidas é “chocante”. Também argumentou que existem muitos casos de debates valiosos sobre a IA, e que esse não seria um deles. 

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O Grok, ferramenta de IA principal da xAI, disponível no X (antigo Twitter), foi protagonista de uma grande polêmica no início deste ano, sobre a criação de deepfakes sexuais. Durante um longo período, o agente foi utilizado amplamente por usuários diversos para modificar imagens de pessoas reais sem seus consentimentos. Depois da repercussão global dos casos, a plataforma implementou medidas mais severas para esse tipo de atitude, e afirmou em janeiro que criou formas de impedir o Grok de editar imagens de pessoas reais para fins sexuais. 

Nos EUA, as legislações sobre o assunto são diversas. O estado da Califórnia tentou implementar uma medida similar, mas não foi sancionada por causa da Primeira Emenda da Constituição americana, que garante o direito à expressão para todo e qualquer cidadão dos EUA, além de garantir liberdade de imprensa e religiosa. No Texas, uma lei similar foi sancionada, mas a pessoa acusada seria o usuário que criou as imagens. As plataformas só entrariam no grupo caso soubessem que não houve consentimento para a criação, ou se não retiraram o conteúdo do ar quando foram avisados. 

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