99 vai permitir que usuários e motoristas possam se bloquear

Motoristas e passageiros do aplicativo de transporte 99 passam, a partir de segunda-feira (16), a ter disponível a “Função Bloquear”. Trata-se de uma ferramenta que permite que os usuários possam escolher não se conectarem mais com uma pessoa específica em viagens futuras.

A novidade está disponível em todas as cidades do país e pode ser usada por qualquer pessoa que não se sinta confortável com o comportamento do motorista ou passageiro — por exemplo, se o condutor está com a música do carro muito alta ou o passageiro deixa sujeira após a corrida.

O bloqueio pode ser feito ao fim do percurso, após a tela de avaliação por estrelas do app, e acontece de maneira completamente anônima. Ou seja, nenhuma das partes é notificada quando a funcionalidade é usada.