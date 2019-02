99 lança ferramenta para denúncia de assédio

O aplicativo de transporte urbano 99, da chinesa DiDi Chuxing, lançou nesta quarta-feira, 5, um rastreador de comentários que identifica denúncias de assédio na plataforma. Segundo a companhia, o sistema lê comentários deixados no aplicativo após o término das corridas e identifica palavras e contextos que podem estar ligados a situações de assédio. Uma equipe faz uma segunda checagem para avaliar detalhes dos casos e tomar providências, que podem incluir bloqueio e suporte para investigação pela polícia.

Além do próprio aplicativo, as denúncias também podem ser feitas por um canal para incidentes de segurança no telefone 0800-888-8999, que pode indicar centros de ajuda em diversas cidades, incluindo assistência jurídica e psicológica. Em caso de assédio a mulheres, o atendimento é exclusivamente feminino.

Em 2018, na China, o aplicativo teve de lidar com dois assassinatos cometidos por motoristas da plataforma. Isso fez o aplicativo ser desligado por um período e aumentou o interesse da DiDi Chuxing em segurança. Entre as atualizações, o aplicativo ganhou um botão SOS e a função de compartilhamento de rota.