75% dos usuários brasileiros têm no Twitter uma fonte sobre política

Uma nova pesquisa realizada pelo Twitter apontou que 75% dos brasileiros no site utilizam-no para se atualizar sobre as eleições. Somente 15% dos entrevistados afirmou não usar a plataforma como forma de se informar sobre política.

O levantamento sugere ainda que o Twitter tem sido escolhido para esse fim por oferecer a possibilidade de acompanhar os acontecimentos em tempo real, com dados direto da fonte e por expôr diversos pontos de vista.

As contas mais populares para esse tipo de informação são as de jornais, revistas e jornalistas especializados no tema. Além disso 74% dos participantes afirmou que as ideias que um candidato defende na rede social podem ajudar a definir o voto.