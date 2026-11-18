Treze anos separam Grand Theft Auto V (2013) de Grand Theft Auto VI, o GTA 6, que será lançado na quinta-feira, 19. A espera parece ter valido a pena, e muito: o videogame estreou com nota 99 de 100 no Metacritic e tem sido recebido com entusiasmo pela crítica internacional. No longo período entre as duas edições do jogo, a Rockstar Games pôde repensar a maneira como constrói seus mundos virtuais.

As primeiras avaliações do novo título destacam avanços que vão muito além da qualidade gráfica: há um território mais complexo, personagens mais convincentes e sistemas que tornam a experiência de exploração mais imprevisível. Confira, a seguir, sete diferenças que comprovam o salto de GTA 6 em relação ao antecessor – de acordo com as novidades apontadas por veículos e portais especializados que já tiveram acesso ao game:

Tamanho do mapa: maior e mais diverso

O novo jogo se passa em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida, cuja principal cidade é Vice City, uma versão virtual de Miami. O território reúne praias, ilhas, áreas rurais, pântanos e regiões urbanas, com paisagens e características próprias. A escala é consideravelmente maior que a de Los Santos, cenário de GTA 5, e a diversidade geográfica amplia as possibilidades de exploração. Mais do que oferecer quilômetros adicionais, a Rockstar construiu um ambiente com maior densidade de detalhes e, consequentemente, de acontecimentos.

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Profundidade de interações com outros personagens

Em GTA 5, os pedestres já apresentavam comportamentos variados, mas o novo título leva essa dinâmica a outro patamar. Os personagens não jogáveis (NPCs) apresentam diálogos adaptáveis, reagem a situações específicas e podem comentar aspectos como a aparência e as roupas dos protagonistas. Uma simples parada em um estabelecimento pode resultar em uma conversa inesperada ou em uma situação que se transforma em uma pequena aventura.

Personalização muito mais elaborada

No GTA 6, Jason e Lucia podem mudar de roupas, penteados e outros detalhes da aparência, com uma variedade de opções que permite criar versões bastante diferentes dos protagonistas. Também há amplas possibilidades de customização de veículos, incluindo alterações na iluminação, nos interiores e na pintura. Há, ainda, opções de personalização das armas. O resultado é um jogo em que o visual dos personagens e dos equipamentos pode acompanhar melhor as escolhas de cada jogador.

Qualidade das animações: movimentos humanos mais realistas

A evolução tecnológica aparece em GTA 6 também nos movimentos dos personagens, que estão muito mais naturais. Expressões corporais e pequenas ações cotidianas surpreendem: cabelos e roupas reagem ao vento, fios ficam molhados com a chuva e o suor se acumula na pele e nas roupas. São detalhes que diminuem a sensação de artificialidade dos ambientes virtuais e ampliam a qualidade imersiva do game.

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Perseguições policiais mais complexas

Em GTA 5, escapar da polícia dependia principalmente de despistar os agentes e aguardar o desaparecimento do nível de procurado. Agora, o sistema considera uma série de variáveis: testemunhas, câmeras de segurança, roupas, aparência, armas e veículos utilizados no crime. Os policiais podem procurar suspeitos com base nessas informações, obrigando o jogador a trocar de roupa, abandonar o carro ou até se livrar de determinados objetos para evitar ser identificado novamente.

Mais acontecimentos e atividades fora das missões

O mundo de GTA 6 não depende exclusivamente das tarefas da história principal para manter o jogador ocupado. Há mais atividades paralelas, estabelecimentos para explorar e situações espontâneas que podem surgir durante um passeio. As análises mencionam encontros inesperados, pequenos crimes, acidentes e personagens que parecem seguir suas próprias rotinas. A sensação é de que há sempre alguma coisa acontecendo, mesmo quando não existe uma missão em andamento.

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História mais centrada na relação entre os protagonistas

Enquanto GTA 5 dividia a narrativa entre três personagens (Michael, Franklin e Trevor), o novo jogo acompanha principalmente Jason Duval e Lucia Caminos, um casal envolvido no universo criminoso de Leonida. A relação entre os dois tem papel central na trama e também influencia interações e decisões ao longo da aventura. As primeiras críticas elogiam a dimensão emocional da história, que traz o fator romance à criminalidade sem abandonar o humor ácido característico da franquia.