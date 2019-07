162 mil brasileiros caem em golpe que promete tratamento odontológico

Um novo golpe que finge ser um programa social do governo para prometer um suposto tratamento odontológico já enganou 162 mil pessoas desde o mês de maio. Intitulado como “Brasil Sorridente”, o ataque leva usuário a clicarem ou compartilharam o link malicioso. Por dia, são registrados, pelo menos, 2500 novos acessos à fraude.

Identificado pelo dfndr lab, centro especializado em segurança digital da empresa de softwarePSafe, o golpe disseminado pelo WhatsApp, leva o usuário a informar seu estado, cidade e tipo de tratamento que deseja realizar. Depois, ele precisa fornecer dados pessoais – como nome completo, telefone e e-mail – além de compartilhar o link do ataque com mais 5 contatos do WhatsApp. Por fim, o usuário é induzido a conceder permissão para receber futuras notificações com outros golpes e, depois, direcionado a páginas falsas para visualizar anúncios fraudulentos.

“Golpes que se aproveitam de programas reais do governo como temática são bastante comuns e, infelizmente, são os que mais fazem vítimas, já que tem bastante apelo da população. Neste ataque em especial, o hacker direciona o usuário para páginas com publicidades suspeitas e, a cada nova visualização, o cibercriminoso ganha mais dinheiro”, afirma o diretor do dfndr lab, Emilio Simoni.