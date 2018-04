10 motivos para investir na melhor TV 4K

A bola vai rolar, como acontece a cada quatro anos, e você não quer entrar em campo desfalcado. Afinal, o show do futebol oferece um excelente pretexto para trocar de TV. A melhor opção do momento está nos modelos 4K de tela grande, os aparelhos de ultra-high-definition, com resolução quatro vezes maior do que o Full-HD.

No mundo dos 4K, nada se compara à LG OLED TV 4K, eleita pelo site Rtings a melhor TV do mercado*. O modelo proporciona a melhor qualidade de imagem e som, para ninguém perder nenhum lance – você nem vai precisar do árbitro ou replay para conferir se o impedimento foi bem marcado, ou se a bola entrou mesmo.

Curioso para saber como é assistir à melhor TV 4K do mercado? Descubra, agora, em 10 jogadas de craque:

Pixels que se autoiluminam: a LG OLED TV 4K oferece uma tecnologia incomparável. São mais de 8 milhões de pixels, e cada um deles emite luz própria e se apaga completamente em cenas escuras. Essa tecnologia permite aos televisores alcançarem o preto puro, com contraste infinito e a perfeição das cores. É o sistema que faz luz e cor ganharem vida. Contraste Infinito: antes impossível para qualquer TV, a tecnologia de pixels que se autoiluminam entrega um contraste infinito, gerando imagens mais nítidas e sem nenhum vazamento de luz. Acredite, você não assistiu TV até ver o que a LG OLED TV é capaz de mostrar. Preto Puro. Cores Perfeitas: o preto puro garante um contraste infinito e com ele, diversas possibilidades. Aumentando a profundidade das cores, revelando detalhes e texturas, criando uma experiência cinematográfica. Dolby Vision com HDR ativo: além da reprodução de conteúdos no padrão HDR 10, agora você tem o suporte ao Dolby Vision e ao HLG Pro. A grande diferença do Dolby Vision é a calibração individual de todos os quadros dos conteúdos, entregando cor, brilho e contraste com mais fidelidade. Dolby Atmos: mesmo que os jogos não sejam transmitidos com acesso a essa tecnologia de áudio, esse sistema vai fazer parte da sua vida. Para assistir a filmes, por exemplo, o Dolby Atmos transforma sua casa em um cinema. Com ele, o áudio se move de acordo com a ação, em uma experiência tridimensional. O som parece vir de qualquer lugar – o que amplia a experiência do usuário. Painel ultrafino: a espessura do display é de inacreditáveis 2,57 mm, o que garante a elegância do design. Sistema webOS 3.5: o sistema operacional exclusivo das Smart TVs da LG apresenta uma plataforma de navegação muito mais rápida, fácil e intuitiva. Outra vantagem é que o controle remoto do aparelho funciona como um mouse. Magic Zoom: com o botão Focus/Live Zoom você possui duas opções de zoom para visualizar os menores detalhes de qualquer cena e imagem. Quick Access: é um novo recurso, projetado para aumentar a praticidade. Graças a ele o consumidor consegue associar até nove atalhos no teclado numérico do controle, com os apps e os recursos favoritos. Smart Magic: é o mouse da TV. Basta apontar e clicar. O equipamento funciona como controle universal, conectando todos os aparelhos a um único controle. Outra novidade são as teclas dedicadas para Netflix e Amazon Prime.

