Xangai pede que toda a população faça autoteste para Covid neste domingo

A cidade de Xangai vai testar para Covid-19 toda a sua população, de cerca de 26 milhões de habitantes, em duas rodadas que se iniciam neste domingo, 3, quando os moradores vão fazer autotestes. Nesta segunda-feira, 4, serão realizados testes de ácido nucleico, como parte da política de zero Covid implementada na China.

Centro econômico do país, Xangai tem registrado o ressurgimento de casos da doença e, desde a semana passada, implementou um lockdown em duas etapas para impedir a disseminação do vírus e novos episódios de Covid-19.

“As medidas visam a eliminar completamente os riscos potenciais, cortar a cadeia de transmissão, conter a propagação do vírus e alcançar a dinâmica zero-Covid o mais rápido possível”, disse, em coletiva, Wu Qianyu, funcionária da Comissão Municipal de Saúde da cidade, de acordo com a agência oficial de notícias do governo chinês.

Segundo balanço com dados deste sábado, 2, Xangai registrou 438 casos confirmados da doença e 7.788 casos assintomáticos. A região continental chinesa contabilizou 1.455 novos casos de transmissão local. Além dos registros de Xangai, foram notificados 956 casos na Província de Jilin, 11 em Zhejiang e os demais registros foram em regiões de nível provincial, segundo a agência.