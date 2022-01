William Bonner se isola após Renata Vasconcellos confirmar Covid-19

O jornalista William Bonner se afastou da bancada do Jornal Nacional após a apresentadora Renata Vasconcellos, testar positivo para a Covid-19 no domingo, 9, e ser distanciada do trabalho até se recuperar.

Mesmo após ter resultado negativo para o coronavísus em seu exame, revelado nesta terça-feira 11 pelo próprio jornalista nas redes sociais, o âncora do jornalístico da TV Globo resolveu se isolar e cumprir quarentena. “Vejo vocês no Jornal Nacional. Obrigado pelo carinho. Logo logo a Renata Vasconcellos vai estar de volta à nossa batalha”, escreveu na legenda da foto que publicou com o documento.

Na noite de segunda-feira 10, Bonner aguardava pelo resultado do teste. “Sintomas: nenhum. Mas, pela segurança de todo mundo, o protocolo é ficar isolado até obter o resultado negativo do P-C-R. Amanhã saberemos”, escreveu o também editor-chefe do JN.

Renata Vasconcellos também publicou uma foto em sua conta no Instagram dizendo apenas que “vai passar”. Bonner comentou a foto da colega de bancada. “Claro que vai, parceira! Avante”.

Ambos estão imunizados com duas doses da vacina contra a Covid-19. Nesta segunda-feira 10, o Jornal Nacional foi apresentado por Ana Luiza Guimarães e Hélter Duarte.