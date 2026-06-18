‘Wegovy brasileiro’ tem nova redução de preço e fica quase 50% mais barato

Em um movimento para baratear os tratamentos para a obesidade com canetas injetáveis de semaglutida, também chamadas de canetas emagrecedoras, a farmacêutica Eurofarma anunciou uma nova redução de preços do medicamento Poviztra, o ‘Wegovy brasileiro’, com valores iniciais de R$ 295 e descontos que chegam a 48% para continuidade do tratamento.

As condições de preço para a semaglutida biológica da Eurofarma, uma parceria com a ex-detentora da patente Novo Nordisk, são direcionadas para pessoas inscritas no programa de acompanhamento de pacientes chamado EuroCuida.

Lançada em abril já com preços mais baixos , a plataforma tem o objetivo de tornar o medicamento mais acessível e dar suporte à continuidade do tratamento, tendo em vista que a obesidade é uma doença crônica. Até o mês passado, mais de 80 mil pessoas já tinham se cadastrado no programa.

Os menores preços serão praticados para o início do tratamento. Nos dois primeiros meses, com as dosagens de 0,25 mg e 0,5 mg, cada caixa sairá por R$ 295. A terceira caixa, de 1 mg, sairá por R$ 309 se comprada até 80 dias depois da primeira aquisição. O valor é 48% mais baixo do tabelado no lançamento do programa (R$ 599).

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Para se ter uma ideia da diferença de preço se a compra das caixas for feita de forma individual, mas sem o processo de adesão e comprometimento com o tratamento, as apresentações de 0,25 mg e 0,5 mg saem por R$ 445. Já a de 1 mg, custa R$ 490, mesmo dentro do EuroCuida.

“Com a nova redução de preços, reforçamos o compromisso de tornar os tratamentos inovadores ainda mais acessíveis aos brasileiros, com produtos que têm um sólido histórico de uso em milhões de pacientes, com segurança e eficácia”, disse, em nota, Andréa Frazão, diretora de Prescrição Médica na Eurofarma.

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O Poviztra é um medicamento idêntico ao Wegovy, da Novo Nordisk, que também anunciou redução nos valores no mês passado. Ele é indicado para o tratamento de obesidade, sobrepeso com comorbidades e doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD), mais conhecida como gordura no fígado.

Tratamento do diabetes

A farmacêutica tem ainda a versão idêntica do Ozempic, o medicamento Extensior, que é indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e também teve os preços reduzidos.

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Para início tratamento e dentro da compra para os primeiros três meses de tratamento, as caixas de 0,25 mg e de 0,5 mg continuam por R$ 399, mas a dosagem de 1 mg passou de R$ 599 para R$ 309.