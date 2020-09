Volta às aulas em SP: ensino médio em outubro e fundamental em novembro

O governador João Doria anunciou nesta sexta-feira, 18, que o retorno das aulas do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em São Paulo se dará a partir do dia 7 de outubro. As escolas que atendem as séries do ensino fundamental passaram por uma alteração de data e só poderão retornar às atividades oficiais em 3 de novembro.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Este calendário poderá sofrer modificações por parte das prefeituras municipais, se estas sentirem-se desprotegidas com a movimentação de estudantes diante da pandemia. A reabertura deve respeitar limites máximos de alunos e protocolos sanitários. A regra geral para as instituições (privadas e municipais) aos anos iniciais do ensino fundamental e infantil é de ocupação máxima presencial de 35%. Para os últimos anos do ensino fundamental e médio o limite máximo é de 20%, assim como toda a rede estadual.

Em nota, o governo do Estado reafirmou que “as unidades devem apresentar planos de retomada à Secretaria da Educação e às Diretorias Regionais de Ensino. Estudantes e profissionais com doenças crônicas ou fatores de risco devem permanecer em casa, cumprindo atividades remotas”.

Ensino integral na capital

O secretário de educação da cidade de São Paulo, Bruno Caetano, anunciou que os alunos do município em ensino fundamental ou médio retornarão aos estudos em regime integral. Nas escolas em que não for possível abrigar os estudantes no turno oposto, as classes ocorrerão virtualmente. Para tanto, a prefeitura anunciou a compra de 465.000 tablets a serem entregues aos estudantes. Os equipamentos serão comprados mediante licitação.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.