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Saúde

Virologista esclarece se variante da covid-19 em alta no país é mais grave ou não

Especialista em coronavírus comenta particularidades do patógeno circulante

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h54
INIMIGO DEBELADO - SARS-CoV-2 destruído: vacinação instrui o corpo a neutralizar o patógeno
Covid: vírus descendente da ômicron em circulação no Brasil (ALLVISIONN/ISTOCK/Getty Images)
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A covid-19 voltou ao radar das autoridades de saúde e da população brasileira com a alta nos casos da variante XFG do vírus Sars-CoV-2. Também conhecida como variante Stratus, ela pertence à linhagem da famosa Ômicron, responsável por uma das ondas da pandemia

Boletins epidemiológicos registraram aumento nos casos da infecção em ao menos 18 estados. A XFG corresponde a 90% das amostras testadas.

A situação continua sendo monitorada no país. Segundo os dados oficiais, desde o início de 2026 foram registrados mais de 118 000 casos de doença respiratória por covid, sendo que houve um salto nas últimas semanas.

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Uma das particularidades da infecção em alta seria a manifestação de dor de garganta, alterações na voz e rouquidão, além de sintomas clássicos como febre e tosse.

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Gravidade

Seria essa variante do coronavírus mais grave que as demais já identificadas até hoje?

“Não há nada que indique que a Stratus esteja ligada a uma maior gravidade”, responde o virologista Paulo Eduardo Brandão, professor e pesquisador da Universidade de São Paulo (USP).

O diagnóstico é compartilhado pelo Ministério da Saúde, que reforça a importância da vigilância epidemiológica e genômica, mas avalia o quadro atual como de baixo risco.

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Ainda assim, sintomas que evoluem rápido ou se intensificam devem ser avaliados por um médico a fim de evitar complicações e internações pela doença.

A principal medida preventiva, além do isolamento de pessoas com sintoma, é a vacinação.

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“A vacina cobre a variante em circulação”, diz Brandão, que estuda justamente os coronavírus.

A imunização está indicada hoje para os grupos abaixo:

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  • Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 3 doses
  • Gestantes: uma dose em cada gravidez
  • Idosos: uma dose a cada seis meses
  • Pessoas imunocomprometidas, que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano
  • População de 5 a 59 anos ainda não vacinada: 1 dose
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