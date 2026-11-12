Virologista esclarece se variante da covid-19 em alta no país é mais grave ou não
Especialista em coronavírus comenta particularidades do patógeno circulante
A covid-19 voltou ao radar das autoridades de saúde e da população brasileira com a alta nos casos da variante XFG do vírus Sars-CoV-2. Também conhecida como variante Stratus, ela pertence à linhagem da famosa Ômicron, responsável por uma das ondas da pandemia.
Boletins epidemiológicos registraram aumento nos casos da infecção em ao menos 18 estados. A XFG corresponde a 90% das amostras testadas.
A situação continua sendo monitorada no país. Segundo os dados oficiais, desde o início de 2026 foram registrados mais de 118 000 casos de doença respiratória por covid, sendo que houve um salto nas últimas semanas.
Uma das particularidades da infecção em alta seria a manifestação de dor de garganta, alterações na voz e rouquidão, além de sintomas clássicos como febre e tosse.
Gravidade
Seria essa variante do coronavírus mais grave que as demais já identificadas até hoje?
“Não há nada que indique que a Stratus esteja ligada a uma maior gravidade”, responde o virologista Paulo Eduardo Brandão, professor e pesquisador da Universidade de São Paulo (USP).
O diagnóstico é compartilhado pelo Ministério da Saúde, que reforça a importância da vigilância epidemiológica e genômica, mas avalia o quadro atual como de baixo risco.
Ainda assim, sintomas que evoluem rápido ou se intensificam devem ser avaliados por um médico a fim de evitar complicações e internações pela doença.
A principal medida preventiva, além do isolamento de pessoas com sintoma, é a vacinação.
“A vacina cobre a variante em circulação”, diz Brandão, que estuda justamente os coronavírus.
A imunização está indicada hoje para os grupos abaixo:
- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 3 doses
- Gestantes: uma dose em cada gravidez
- Idosos: uma dose a cada seis meses
- Pessoas imunocomprometidas, que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano
- População de 5 a 59 anos ainda não vacinada: 1 dose