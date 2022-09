Vendas de medicamentos para tratamento de câncer aumentam 32%

Um levantamento feito pela consultoria empresarial InterPlayers divulgado nesta terça-feira 6, apontou um aumento de 32% na procura por medicamentos para tratamentos oncológicos no Brasil, em um ano. Segundo os dados coletados entre junho de 2021 e junho de 2022, os estados que lideram esse aumento são o Distrito Federal, com crescimento de 135,63% e o Rio de Janeiro, com 64,09%.

Os estados do Espírito Santo e São Paulo também registraram um alto índice de crescimento, com 32,69% e 15,57%, respectivamente. Já Mato Grosso e Mato Grosso do Sul obtiveram os menores números com -45,66% para o MT e -15,49% para o MS.

A alta da procura por medicamentos oncológicos se deve aos efeitos provocados pelas restrições da pandemia de covid-19. Durante a primeira onda de contaminação, iniciada em 2020, clínicas e hospitais públicos e privados tiveram de cancelar consultas e internações eletivas pela necessidade de atender os pacientes de Covid-19, o que acarretou uma piora em outras doenças.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), publicados em junho do ano passado, em 2020, 309.750 homens brasileiros foram diagnosticados com algum tipo de câncer. Desse total, 65.840 tiveram câncer de próstata. Entre as mulheres, o número de novos casos em 2020 foi de 316.280, sendo o de mama o mais comum, com 66.280 novos diagnósticos.