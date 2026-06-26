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Saúde

Vem aí a primeira caneta de uso mensal para baixar os triglicérides e reduzir risco de pancreatite

Medicação inédita é destinada a pessoas com altos níveis de triglicérides no sangue, mais expostas a problemas sérios de saúde

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 13h00 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h13
pâncreas
Pâncreas protegido: novo remédio resguarda órgão de inflamação aguda (Thinkstock/VEJA/VEJA)
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Vem aí a primeira caneta de uso mensal para baixar os triglicérides e reduzir risco de pancreatite Priorize VEJA no Google

A agência regulatória dos Estados Unidos, a FDA, acaba de aprovar o olezarsen, de nome comercial Tryngolza, para diminuir as taxas de triglicérides e o risco de pancreatite aguda em adultos com níveis elevados dessa gordura no sangue. A autorização vale como tratamento complementar à dieta — ou seja, não substitui mudanças alimentares, controle de peso, redução de álcool e acompanhamento médico.

A decisão chama a atenção porque, até agora, remédios usados para baixar triglicérides eram avaliados principalmente pela queda desse marcador no sangue. O olezarsen chega com uma indicação mais ambiciosa: diminuir também o risco de pancreatite, uma inflamação do pâncreas que pode causar dor intensa, internação, complicações graves e até morte.

A hipertrigliceridemia grave é definida por níveis de triglicérides em jejum iguais ou superiores a 500 mg/dL. Para comparação, o valor considerado normal costuma ficar abaixo de 150 mg/dL. Quando esse número sobe muito, especialmente para faixas próximas ou acima de 1.000 mg/dL, aumenta a chance de o excesso de gordura no sangue contribuir com doenças cardiovasculares e desencadear crises de pancreatite.

O novo medicamento é uma terapia direcionada ao RNA. Em termos simples, ele mitiga a produção de uma proteína chamada apolipoproteína C-III, ou apoC-III, fabricada no fígado e envolvida no metabolismo dos triglicérides. Ao bloquear essa proteína, o organismo tende a remover melhor partículas ricas em gordura da circulação. A aplicação é subcutânea, uma vez por mês, por meio de um autoinjetor.

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A aprovação foi sustentada por estudos que avaliaram adultos com triglicérides persistentemente elevados, apesar do uso de terapias padrão. No conjunto, os ensaios incluíram 1 061 participantes. Aos seis meses de uso, o olezarsen reduziu os triglicérides de forma significativa em comparação com placebo (injeções sem princípio ativo), com quedas ajustadas que chegaram a cerca de 72% em uma das doses testadas.

Mais importante: a incidência de pancreatite aguda foi menor entre os participantes que receberam o medicamento. Publicados no periódico New England Journal of Medicine, os dados apontaram uma redução de 85% no risco de pancreatite em comparação com placebo.

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O olezarsen já havia sido aprovado nos Estados Unidos em 2024 para adultos com síndrome da quilomicronemia familiar, uma doença genética rara marcada por triglicérides extremamente altos e crises recorrentes de pancreatite. A nova decisão amplia o alcance para a hipertrigliceridemia grave, uma condição mais frequente na prática clínica.

Apesar do entusiasmo, o tratamento não é para qualquer pessoa com colesterol ou triglicérides discretamente elevados. Ele foi aprovado para adultos com hipertrigliceridemia grave e deve ser indicado dentro de uma estratégia médica individualizada. O manejo continua envolvendo dieta com controle rigoroso de gorduras, restrição de álcool, atividade física, tratamento de diabetes e obesidade, além de medicamentos já usados conforme o perfil de cada paciente.

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A segurança também exige vigilância. Entre os efeitos adversos relatados estão reações no local da aplicação, elevação de enzimas do fígado, queda de plaquetas e alergias. A FDA recomenda avaliação hepática antes do início do tratamento, antes de aumento de dose e conforme necessidade clínica.

Para o Brasil, a notícia ainda deve ser lida com cautela: trata-se de uma aprovação da FDA, nos Estados Unidos. A disponibilidade nacional depende de avaliação pela Anvisa, registro, preço e incorporação aos sistemas de saúde. Até lá, a orientação para quem tem triglicérides muito altos é não esperar por novidades e procurar atendimento, especialmente diante de dor abdominal forte, náuseas, vômitos ou histórico de pancreatite.

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O ponto central é que triglicérides altos não são apenas “um número ruim no exame”. Em níveis muito elevados, podem representar risco imediato para o pâncreas. E a chegada de uma terapia que mira a ameaça, não apenas o exame laboratorial, pode mudar a conversa entre médicos e pacientes.

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