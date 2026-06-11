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Saúde

Vai acompanhar a Copa? Saiba como cuidar da sua saúde durante o Mundial

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) elaborou um manual para os viajantes com recomendações para evitar infecções, lesões e demais riscos

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 15h15 | Atualizado em 12 jun 2026, 11h57
Vista externa de um estádio com banners vermelhos FANFESTIVAL LOS ANGELES e GATE 21. Em primeiro plano, escadarias de concreto, um homem sentado e três carrinhos de vendedores ambulantes com guarda-sóis coloridos e produtos. Ao centro, uma escultura de concreto em formato de A rachado. O céu está parcialmente nublado
Na Fan Fest e nos estádios, é importante se manter hidratado (Felipe Carneiro/VEJA)
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Algumas pessoas já viajaram e outras ainda vão chegar aos países-sede da Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira, 11, com a primeira abertura no México — Canadá e Estados Unidos também terão celebrações nesta sexta-feira, 12 —, para acompanhar as partidas do Mundial. Mesmo que tudo esteja organizado, é fundamental que os torcedores conheçam as principais orientações para cuidar da saúde até a tão esperada final no dia 19 de julho. Para ajudar, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) elaborou um manual para os viajantes com recomendações para evitar infecções, lesões e demais riscos.

A iniciativa faz parte de uma campanha chamada “Com Saúde, Todos Ganhamos”, que contempla medidas a serem adotadas nas viagens, nos locais com aglomerações e nas atividades turísticas, afinal, os torcedores não vão ficar apenas nos espaços de Fan Fest e nos estádios.

Bares, restaurantes e comida de rua

Em eventos dessa natureza, as pessoas podem passar bastante tempo na rua e comer em locais que não foram planejados previamente ou escolher alimentos vendidos nas imediações de estádios e “fan zones“.

Nesse cenário, os cuidados devem ser os mesmos de visitas a regiões litorâneas com grandes concentrações de pessoas. É importante lavar as mãos, beber água potável e optar sempre por alimentos bem cozidos.

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No meio da empolgação, alguns exageram nas bebidas alcoólicas e isso deve ser um ponto de atenção. Além de afetar a hidratação, o álcool abre portas para situações de vulnerabilidade, como confusões e brigas, acidentes e comportamentos de risco, como sexo sem uso de preservativo.

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Segundo a Opas, são medidas preventivas simples para redução desses riscos. “A celebração acontece tanto dentro quanto fora dos estádios, mas para aproveitá-la ao máximo, é importante cuidar de si mesmo e se manter informado”, diz informe da campanha.

Kits de saúde

A famosa “farmacinha” não precisa entrar inteira na mala, mas é fundamental ter os remédios prescritos por médicos em quantidade suficiente para a viagem inteira.

Manter uma cópia do seguro-saúde, passaporte e eventuais informações sobre condições de saúde é uma medida preventiva para situações inesperadas e que pode ajudar equipes médicas em um atendimento de emergência.

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Aglomerações

Quem acompanhar o Mundial certamente enfrentará situações de aglomeração. Além dos cuidados com a alimentação, há o risco de exposição a infecções respiratórias, por isso, a importância de ter sempre a carteira de vacinação atualizada para gripe e covid-19.

Uma das preocupações dessa Copa é a questão das altas temperaturas, que podem levar à quadros de desidratação e mal-estar. “Manter-se hidratado, procurar sombra e limitar as atividades durante as horas mais quentes do dia são medidas essenciais para se manter seguro”, recomenda a Opas.

Em locais com muitas pessoas, vale a máxima de evitar pontos sem espaço para movimentação, tanto pelo calor quanto pela possível dificuldade de se deslocar caso ocorra alguma confusão, o que pode favorecer lesões por quedas ou torção no pé, por exemplo. É sempre importante conhecer as rotas de fuga.

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Infecções virais

Os países-sede da Copa têm enfrentado problemas com infecções virais, como o sarampo, doença altamente contagiosa. “Uma única pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 18 indivíduos não imunizados, tornando locais como estádios e áreas reservadas para torcedores particularmente de alto risco para aqueles que não estão vacinados”, explica a entidade.

No caso do México, vale comprar um repelente para se proteger do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A Opas não se esqueceu das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O clima de paquera não é improvável e todas as relações sexuais devem ocorrer com uso de camisinha — e com consentimento, claro —.

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