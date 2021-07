Vacinas da Janssen entregues ao DF podem ser usadas, diz Saúde

O Ministério da Saúde afirmou na noite deste sábado, 3, que as doses da vacina contra Covid-19 da Janssen, que chegaram congeladas ao Distrito Federal, não estão estragadas e podem ser utilizadas normalmente. A liberação ocorreu após o carregamento ser avaliado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INQS).

“O lote informado pelo DF, com 2.880 doses da vacina Covid-19 do laboratório, pode ser usado normalmente, de forma segura”, disse a pasta em publicação no Twitter. De acordo com o Ministério da Saúde, a temperatura não influenciou a qualidade da vacina.

No entanto, o quantitativo informado pelo Ministério da Saúde é inferior ao divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Em nota divulgada na tarde deste sábado, a secretaria havia informado que 40,1 mil doses da vacina Janssen recebidas na manhã deste sábado estavam congeladas, abaixo da temperatura adequada de armazenamento para este imunizante, que é de 2°C.

“A quantidade representa 2,6% do total das 109,8 mil doses de vacinas da Janssen, Pfizer e AstraZeneca entregues entre sexta-feira (2) e sábado (3) ao Distrito Federal”, disse o ministério.