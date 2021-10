Vacinas contra a Covid-19 reduzem mortalidade por outras doenças

Entre pessoas imunizadas contra a Covid-19, a taxa de mortalidade por outras doenças é menor do que as registradas em indivíduos não vacinados. Os dados foram levantados pelo Kaiser Permanente, instituição americana de cuidados e pesquisa em saúde, e publicados hoje pelo Centro de Controle de Doenças (CDC), também dos Estados Unidos. Eles se referem à população do país.

“Este estudo não só comprova mais uma vez que as vacinas são seguras como também mostra que as pessoas vacinadas nos EUA têm menor taxa de mortalidade em comparação aos que não se imunizaram mesmo se você não contar as mortes por Covid-19”, afirmou Stanley Xu, coordenador do estudo.

Os índices foram levantados com base na comparação de registros eletrônicos de saúde de 6,4 milhões de indivíduos vacinados com os de 4,6 milhões de não vacinados moradores de lugares com características geográficas e demográficas similares. O período analisado foi de dezembro de 2020 a julho de 2021.

De acordo com o levantamento, entre quem recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer a taxa de mortalidade aferida foi de 4,2 mortes em cada 1 mil ao ano. Com duas doses, o índice baixou para 3,5. Entre os não imunizados, o índice foi de 11,1 óbitos em cada 1 mil ao ano.

Entre os que receberam a primeira dose da vacina da Moderna (não disponível no Brasil), a mortalidade foi de 3,7 pessoas em cada 1 mil por ano, e de 3,4 indivíduos em cada 1 mil após a segunda aplicação. O índice entre os não imunizados foi de 11,1 mortes em cada 1 mil pessoas por ano.

Já entre o grupo protegido com a dose única da Janssen, a taxa foi de 8,4 mortes em cada 1 mil ano por ano enquanto que a verificada entre os que não tomara a vacina, o índice foi de 14.7 óbitos em cada mil pessoas por ano.