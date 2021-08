Vacinas contra a Covid-19 para crianças menores de 12 anos: Quando vêm?

As crianças são menos suscetíveis ao novo coronavírus. Mesmo assim, os pais continuam muito preocupados com seus filhos e outras pessoas ao seu redor. Isso porque elas podem sim pegar a Covid-19 e são transmissoras. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, aproximadamente 4,5 milhões de crianças norte-americanas foram infectadas com o SARS-CoV-2 desde o início da pandemia. Felizmente, elas têm menos probabilidade do que os adultos de ficarem gravemente doentes, mas isso não quer dizer que não corram esse risco. Pelo contrário, é um número que recentemente tem aumentado, só que dessa vez, com as crianças entre os enfermos com gravidade. Só na semana passada, o país teve cerca de 180 mil novos casos de infecções entre o público infantil. Com esse cenário, a pergunta é: quando as vacinas vêm para as crianças? Essa e outras questões são respondidas abaixo:

Atualmente, que faixa etária pode receber as vacinas da Covid-19?

Adultos e crianças com 12 anos ou mais são elegíveis para receber a vacina Pfizer-BioNTech, agora chamada Comirnaty.

Por que as vacinas ainda não estão disponíveis para crianças menores de 12 anos?

Tradicionalmente, as drogas são estudadas primeiro em adultos, depois em adolescentes, seguindo para crianças e, por fim, em bebês para comprovar eficácia em cada grupo. Com as vacinas da Covid-19, os grandes ensaios clínicos (e no caso da Pfizer-BioNTech, em adolescentes mais velhos) ocorreram na segunda metade de 2020 para adultos e no início de 2021 para adolescentes e crianças mais novas. As vacinas da Moderna e Janssen ainda não podem ser aplicadas nesse público porque estudos ainda não foram concluídos.

Qual é a situação dos ensaios clínicos em crianças mais novas?

As três empresas estão estudando suas vacinas em crianças. Primeiramente em adolescentes de 12 a 17 anos, seguida por crianças de 5 a 11 anos, crianças de 2 a 5 anos e por fim, em bebês de 6 meses ou mais. Acredita-se que bebês mais novos tenham alguma proteção de suas mães imunizadas. Na semana passada, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) recomendaram que as gestantes fossem vacinadas, pois correm maior risco de contrair uma infecção grave pela doença. Como as vacinas já foram comprovadas como seguras e eficazes em adultos, os estudos em crianças puderam ser menores – na ordem de 3.000-4.000, em vez de 30.000-40.000. As crianças têm menos probabilidade de adoecer gravemente com Covid-19 do que os adultos mais velhos, com riscos geralmente diminuindo com a idade. Portanto, os reguladores querem ter certeza de que as vacinas são seguras o suficiente para justificar o uso em cada faixa etária. Membros dos CDCs e da FDA (Food and Drug Administration) decidiram que os benefícios superam os riscos da vacina Pfizer-BioNTech para adolescentes de 12 a 15 anos. A empresa informa o estudo deve ser concluído ainda este ano para crianças de 5 a 11 anos e no início de 2022 as mais novas.

A Moderna começou seus testes vários meses depois da Pfizer-BioNTech. Embora não tenha divulgado um cronograma detalhado, é provável que conclua algum tempo depois. Em maio, a empresa mostrou que sua vacina era segura e extremamente eficaz em adolescentes através de um estudo com 3.700 voluntários de 12 a 17 anos de idade. Nenhum com o esquema vacinal desenvolveu o vírus, concluiu o estudo. Já a Janssen ainda não iniciou seus estudos em menores, mesmo estando em discussões ativas com a FDA para iniciar quatro testes com um mínimo de 4.500 crianças. A primeira tentativa, em adolescentes de 12 a 17 anos, deve começar em breve.

Quando a vacina da Covid-19 estará disponível para crianças menores de 12 anos?

A FDA exige mais dados de acompanhamento de longo prazo em crianças do que em adultos “para garantir que a segurança seja adequada”, diz Peter Marks, chefe da divisão de revisão de vacinas da FDA. A agência federal não deu uma estimativa de quanto tempo levaria para revisar a pesquisa, mas os pedidos anteriores de autorização para uso emergencial levaram até oito semanas, sugerindo que as vacinas provavelmente não estarão disponíveis para alunos do ensino fundamental até o final deste ano. Assim, crianças de 2 a 5 anos deverão receber as vacinas somente em 2022.

A dosagem da vacina é a mesma para crianças e adultos?

A dose é a mesma para crianças de 12 a 15 anos e para adultos, mas a dosagem para crianças mais novas provavelmente será menor. Essa é uma das coisas que estão sendo avaliadas nos pedidos de aprovações. Nos primeiros testes da Pfizer-BioNTech, por exemplo, 112 crianças receberam doses de 10, 20 ou 30 microgramas (equivalente a um milionésimo (1×10−6) de um grama), com opção de 3 mcg nas crianças mais novas. Atualmente, eles estão testando 10 mcg em crianças de 5 a 11 anos e 3 mcg em crianças menores de 5 anos. Adultos e adolescentes recebem 30 mcg.

A vacina da Covid-19 é segura para crianças?

Em adolescentes, as vacinas parecem ser tão seguras quanto em adultos, mas podem ter maior probabilidade de sofrer efeitos colaterais como dor pós-vacina, fadiga e febre. O risco de inflamação do coração, chamada miocardite, após a vacinação também parece ser maior em pessoas mais jovens, principalmente do sexo masculino.

Por que os pais não deveriam tentar vacinar seus filhos mais novos agora?

Legalmente, agora que a vacina Pfizer-BioNTech recebeu aprovação total do FDA, os médicos podem prescrevê-la a qualquer pessoa, incluindo crianças pequenas. Mas a FDA e os principais pediatras alertaram esta semana que é uma péssima ideia dar vacinas destinadas a adultos a crianças com menos de 12 anos. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, que pediu para a FDA a acelerar o processo de autorização de vacinas para crianças mais novas, a dose pode causar muitos efeitos colaterais desnecessários.