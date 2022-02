Vacinados podem entrar em Portugal sem teste negativo de Covid-19

Portugal não vai mas exigir a apresentação de testes negativos da Covid-19 para pessoas vacinadas entrarem no país. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 3, pelo Conselho de Ministros do país e já começa a valer nesta sexta-feira, 4. “Fica suspensa a apresentação de comprovante de realização de teste com resultado negativo para quem apresente Certificado Digital Covid da UE (União Europeia) em qualquer das suas modalidades ou outro comprovante de vacinação que tenha sido reconhecido”, diz o comunicado divulgado nesta sexta-feira pelas autoridades portuguesas.

A suspensão da obrigatoriedade de apresentação do teste negativo foi estabelecida em Portugal por especialistas que consideram que o país já atingiu seu pico na pandemia e, portanto, seguirá uma tendência de queda dos índices de mortes, novos casos e hospitalizações.

De acordo com a plataforma Our World in Data, ligada à Universidade Oxford, Portugal registrou até esta quinta-feira, 3, 20.077 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020.