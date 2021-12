Vacinados podem desenvolver “superimunidade” se infectados pela Covid-19

Um estudo feito nos Estados Unidos pela Universidade de Saúde e Ciência de Oregon indicou que pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 e, posteriormente, são infectadas pelo SARS-CoV-2 desenvolvem um tipo de “superimunidade”.

Ou seja: os níveis de anticorpos destes indivíduos podem aumentar em até 2.000% em comparação aos vacinados que nunca tiveram contato com vírus, disseram os pesquisadores. Eles analisaram amostras de sangue de 26 funcionários da instituição que, vacinados, foram contaminados com a doença, e as comparararam com as amostras de pessoas que não tiveram contato com o coronavírus.

“Os aumentos foram substanciais, de até 1.000% e, às vezes, de até 2.000%. Então, é uma imunidade realmente alta. É quase uma ‘superimunidade’”, detalhou Fikadu Tafesse, professor de microbiologia e imunologia da Universidade de Oregon e autor do estudo.

Embora os resultados apresentados sejam positivos, o pesquisador reforçou a importância de se continuar com as medidas de proteção contra a Covid-19, o que vale mesmo paras pessoas totalmente vacinadas.

