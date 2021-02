Vacinação no Brasil é quase 5 vezes mais rápida do que novos casos por dia

A vacinação no Brasil ainda está no início, mas o ritmo é animador em relação ao número de novos casos por dia. A última atualização de um levantamento do site Bloomberg com os números da imunização em todo o mundo mostra que a média móvel de doses distribuídas no país chegou a 231.695. O total é quase cinco vezes maior do que a média móvel de novos casos de Covid-19 diariamente. Nesta quinta-feira, 4, a média móvel de casos no Brasil no levantamento feito por VEJA chegou a 48.229,4 – número 4,8 vezes menor do que os vacinados.

O cálculo é o mesmo da Bloomberg. A média móvel é calculada a partir da soma do número de casos e mortes nos últimos sete dias, dividida por sete, número de dias do período contabilizado – o que permite uma melhor avaliação ao anular variações diárias no registro e envio de dados pelos órgãos públicos de saúde, problema que ocorre principalmente aos finais de semana. O valor final, comparado com as últimas semanas e meses, dá uma noção mais ampla do aumento ou diminuição do contágio.

Em relação aos outros países do mundo, o Brasil também aparece em posição de destaque. O país é o sétimo com a maior média móvel de vacinados. Os Estados Unidos aparecem na liderança, com 1,3 milhão de pessoas atendidas diariamente em média. Até agora, mais de 108 milhões de doses foram distribuídas no planeta e 2.961.816 brasileiros já foram vacinados até às 18 horas desta quinta-feira.

O levantamento de VEJA divulga a situação da vacinação nos 26 estados e mais o Distrito Federal com dados do site Coronavírus Brasil, confirmados junto às secretarias estaduais que disponibilizam informações diárias sobre seu processo de imunização.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 18h desta quinta-feira, 4: