Vacinação de crianças contra a Covid-19 deve começar em janeiro

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira, 27, que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade deverá ser feita em janeiro. Em nota, a pasta informou que recomenda a inclusão de meninos e meninas na faixa etária no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 e que a posição será formalizada no dia 5.

“A recomendação do Ministério da Saúde é pela inclusão das crianças de 5 a 11 anos na Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), conforme posicionamento oficial da pasta declarado em consulta pública no dia 23 de dezembro e reforçado pelo ministro da Saúde em manifestações públicas”, diz a nota

“No dia 5 de janeiro, após ouvir a sociedade, a pasta formalizará sua decisão e, mantida a recomendação, a imunização desta faixa etária deve iniciar ainda em janeiro.”

Desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina da Pfizer para crianças, o governo federal vinha dando sinais de que seria contrário à medida. Além de manifestações públicas do titular da pasta da Saúde, Marcelo Queiroga, e do presidente Jair Bolsonaro, colocando em dúvida o benefício da imunização – comprovado por dezenas de pesquisas científicas -, o executivo adotou medidas incabíveis na situação, como a realização de audiência pública sobre a vacinação infantil. O processo ficará aberto até o dia 2.

Em seu processo de avaliação, a Anvisa havia chamado representantes das principais sociedades médicas envolvidas no tema, que confirmaram a importância da imunização das crianças.

Além disso, o ministro Queiroga também afirmou que a vacinação seria feita apenas com prescrição médica e autorização dos pais.

Na semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu cinco dias para que o governo explique por que as medidas seriam exigidas. O prazo foi estendido até o dia 5 de janeiro para que o executivo federal se manifeste.

