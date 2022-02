Vacinação contra influenza protege crianças de futuras pandemias de gripe

Doses repetidas da vacina contra a influenza protegem as crianças contra futuras cepas de gripe, inclusive aquelas que podem desencadear pandemias. A constatação é de um estudo da Universidade McMaster, no Canadá, publicado na revista científica Cell Reports Medicine nesta quinta-feira, 3.

Na pesquisa, foram avaliadas crianças e adolescentes de 6 meses a 17 anos, monitorados pelo período de três anos. O grupo analisou os resultados da vacina convencional contra a gripe e também de uma versão em spray nasal. As duas opções tiveram resultados positivos na geração de anticorpos amplamente protetores.

De acordo com os pesquisadores, ao receber o imunizante durante anos, as crianças apresentam respostas imunes capazes de protegê-las contra vírus pandêmicos, algo que não acontece com os adultos.

O achado pode ajudar no desenvolvimento de uma vacina universal contra o vírus da gripe para o público infantil, que pode ter complicações, como pneumonia, e até morrer por causa da doença.

Segundo Matthew Miller, principal autor do estudo, as medidas para contenção da Covid-19, como o uso de máscaras e o distanciamento social, ajudaram a diminuir os casos de gripe, mas a doença deve retornar possivelmente em formas perigosas.