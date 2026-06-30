Vacinação contra HPV: Ministério da Saúde prorroga campanha para jovens de 15 a 19 anos até dezembro

Adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV terão mais tempo para se imunizar. O Ministério da Saúde prorrogou até 31 de dezembro de 2026 a estratégia de vacinação voltada a esse público. A campanha de resgate, que seria encerrada neste mês, foi estendida para ampliar a cobertura vacinal nessa faixa etária.

Até junho, 287.647 adolescentes haviam recebido a vacina contra o HPV por meio da estratégia de resgate. O número ainda está distante da meta da pasta, que pretende imunizar mais de 600 mil jovens que perderam a oportunidade de se vacinar na faixa etária recomendada, segundo ofício enviado nesta segunda-feira (29) às secretarias estaduais e municipais de saúde.

Vacina é indicada para meninas e meninos

HPV é a sigla em inglês para papilomavírus humano, um grupo de vírus responsável pela maioria dos casos de câncer de colo do útero e também associado a tumores de ânus, pênis, vulva, vagina, boca e garganta.

A melhor forma de prevenção é por meio da vacina, oferecida gratuitamente pelo SUS desde 2014. O imunizante é indicado tanto para meninas quanto para meninos, e protege contra os tipos mais frequentes do vírus (6, 11, 16 e 18), relacionados com episódios de verrugas genitais e lesões malignas.

Desde 2024, o Brasil adotou o esquema de dose única da vacina, substituindo o modelo anterior de duas doses e simplificando o acesso à imunização.

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O mito de que a imunização estimularia o início da vida sexual entre adolescentes é falso. Na prática, ocorre o contrário: a vacina é indicada justamente antes dessa fase para prevenir a infecção pelo HPV e reduzir o risco de doenças graves, como diferentes tipos de câncer.

Assim, a proteção é mais eficaz quando a vacina é aplicada antes da primeira exposição ao vírus.

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No SUS, a vacina também é oferecida a pacientes oncológicos, vítimas de violência sexual de 9 a 45 anos de idade e pessoas imunossuprimidas, como quem vive com HIV ou aids e transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea.

O Ministério da Saúde orienta estados e municípios a reforçarem ações de vacinação para adolescentes fora das unidades de saúde, como em escolas, universidades e outros espaços frequentados pelos jovens, além de ampliar campanhas de divulgação sobre a segurança e a eficácia da vacina.

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Países com alta cobertura vacinal já colhem resultados

Os resultados obtidos em países que investiram na vacinação em massa contra o HPV entre jovens reforçam a eficácia da estratégia. Na Inglaterra, um estudo publicado neste ano na revista The Lancet mostrou que, entre 2020 e 2024, não foi registrada nenhuma morte por câncer de colo do útero entre mulheres de 20 a 24 anos vacinadas contra o HPV na adolescência.

Os pesquisadores estimam que o programa nacional de imunização, iniciado em 2008, já evitou cerca de 200 mortes e colocou o país no caminho para eliminar esse tipo de câncer como problema de saúde pública.