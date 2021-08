Vacinação contra Covid-19 é adiantada no Rio de Janeiro

Esta semana, a capital do Rio de Janeiro adianta a vacinação contra a Covid-19 com novas regras: a reserva para a aplicação da primeira dose da vacina em cada idade será de apenas um dia e não mais três como antes. Nesta segunda-feira 2, foi a vez de pessoas de 32 anos. Na terça 3, devem comparecer aos postos de saúde indivíduos de 31 anos, e assim, sucessivamente, até o dia 18, reservado para pessoas de 18 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde também estabelece que mulheres serão vacinadas na parte da manhã e homens à tarde, diferente da organização anterior que estipulava um dia para mulheres, outro para homens e o terceiro para a repescagem. Ou seja, quem perder o dia da vacinação para a sua idade terá que ir para o fim da fila e esperar o término da vacinação dos adultos para a primeira dose, quando haverá a repescagem nos dias 19, 20 e 21.

A partir do dia 23 agosto, a cidade começa a imunizar adolescentes com a vacina da Pfizer, única fabricante autorizada para esta faixa etária de 12 a 17 anos. Nesta fase, volta a funcionar o esquema de mulheres em um dia, homens no outro e o terceiro para a repescagem, começando pelas meninas de 17 anos, no próprio dia 23, e terminando com os meninos de 15 anos no final do mês. A Secretaria pretende finalizar a imunização com meninos de 12 anos, no dia 10 de setembro.