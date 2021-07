Vacina: funcionários dos Correios e bancários entram no grupo prioritário

O Ministério da Saúde, incluiu bancários e trabalhadores dos Correios nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, 6, pelo ministro Marcelo Queiroga, em entrevista coletiva realizada no Palácio do Planalto.

“É com muita alegria e satisfação que venho anunciar a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios, a pedido do PR Jair Bolsonaro, entre os grupos prioritários para a vacinação. Esses profissionais que estão à frente de serviços tão essenciais para todos os brasileiro”, disse o ministro em publicação no Twitter, logo após o anúncio. De acordo com Queiroga, a solicitação foi feita pelas categorias há três semanas.

O ministro não detalhou em que ordem de prioridade essas categorias foram inseridas nem quantas pessoas serão beneficiadas com a medida. Segundo Pedro Guimaraes, presidente da Caixa, mais de 500 mil bancários terão acesso antecipado à vacina. Nos próximos dias será publicada uma Nota Técnica para esclarecer todas as questões relacionadas à inclusão destes novos públicos.