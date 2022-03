Vacina da Pfizer protege contra sublinhagens da ômicron por até 6 meses

Pesquisadores do Catar constataram em um estudo que os imunizantes da Pfizer e da Moderna, que utilizam a tecnologia de RNA mensageiro, são capazes de proteger contra as sublinhagens da variante de preocupação ômicron, batizadas como BA.1 e BA.2. A pesquisa, ainda não revisada por pares e publicada na plataforma medRxiv, mostrou que, no entanto, a proteção não é duradoura. No esquema completo, com duas doses, a proteção cai para cerca de 10% após quatro a seis meses.

As sublinhagens se alastram rapidamente e têm causado aumento de casos por onde circulam. Os cientistas analisaram, então, dados do sistema de saúde do país sobre vacinação e testes para detectar o SARS-CoV-2.

Além de observarem a redução da proteção em quem apenas completou o esquema, eles verificaram o impacto da dose de reforço. Neste cenário, a proteção foi de 30 a 60%. Um estudo realizado no Reino Unido teve resultado semelhante, indicando que a terceira dose aumenta a proteção contra casos sintomático para cerca de 70% no período de duas a quatro semanas depois da dose adicional.

Em relação à proteção contra as formas graves de Covid-19, a eficácia de 68% foi mantida por, ao menos, sete meses. O índice subiu para 80% após o reforço. Além de ressaltar a importância de tomar a dose adicional contra a doença, os pesquisadores destacaram a importância do achado para o desenvolvimento de imunizantes com eficácia para diferentes variantes.

