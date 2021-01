Vacina da Pfizer pode ser eficaz contra variantes da Covid-19, diz estudo

A vacina da Pfizer pode ser eficaz também contra as novas e mais contagiosas variantes do coronavírus, detectadas inicialmente no Reino Unido e na África do Sul.

Um estudo preliminar de pesquisadores da Universidade do Texas e da própria Pfizer mostrou que o imunizante conseguiu neutralizar amostras de vírus com a chamada mutação N501Y na proteína spike – presente nas duas variantes e a provável responsável pela maior transmissibilidade dessas cepas.

O estudo foi feito em laboratório com anticorpos de pessoas que já tomaram a vacina e com uma versão do vírus com a mutação na proteína spike.

Embora promissora, a pesquisa não leva em conta outras mutações presentes nas variantes do Reino Unido e da África do Sul. O estudo também é preliminar e ainda precisa passar pela revisão da comunidade científica.

A vacina da Pfizer tem eficácia de 95% contra o coronavírus e já está sendo aplicada em diversos países, como Estados Unidos, Grã-Bretanha e as nações que integram a União Europeia. O imunizante usa a inovadora tecnologia de RNA mensageiro.