Vacina da Pfizer mostra 100% de eficácia a longo prazo em adolescentes

A Pfizer anunciou nesta segunda-feira 22, que sua vacina contra a Covid-19 continua com 100% de eficácia em adolescentes de 12 a 15 anos mais de quatro meses após a aplicação da segunda dose.

Segundo a farmacêutica, os dados de longo prazo serão enviados para a aprovação total da vacina na faixa etária nos Estados Unidos e em todo o mundo. Atualmente, o imunizante tem autorização para uso emergencial nos Estados Unidos. No Brasil, é a única vacina permitida para esse público. “Esses dados adicionais fornecem confiança adicional na eficácia e no perfil de segurança de nossa vacina em adolescentes”, disse Albert Bourla, chefe da Pfizer, citado no comunicado.

De acordo com dados atualizados sobre seu estudo clínico divulgados pela Pfizer e BionTech, 2200 jovens de 12 a 15 anos foram analisados por pelo menos quatro meses após a segunda dose: entre os que receberam o imunizante, não houve nenhum caso de Covid-19, enquanto entre aqueles que receberam o placebo, apresentaram 30 casos da doença. As informações foram coletadas entre novembro de 2020 e setembro de 2021. “Nenhuma preocupação séria de segurança foi observada entre os indivíduos com pelo menos seis meses de acompanhamento”, informou a farmacêutica, em comunicado.