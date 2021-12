Vacina da Pfizer é mais eficaz como reforço para vacinados com a CoronaVac

Um estudo feito pelo Ministério da Saúde diz que a vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 é mais eficaz como dose de reforço para quem tomou a CoronaVac. Os resultados dessa pesquisa devem ser divulgados ainda nesta quinta-feira 9, em Brasília.

Uma das conclusões dos cientistas é que a dose de reforço aplicada em esquema heterólogo, ou seja, com a aplicação de um imunizante diferente da recebida no primeiro ciclo vacinal aumenta a imunidade das pessoas. Entre as quatro vacinas testadas, para as pessoas que receberam o imunizante da Sinovac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, a que apresentou melhores resultados foi a vacina da Pfizer/BioNTech. Em segundo lugar, veio a vacina da Oxford/AstraZeneca, feita pela Fiocruz, seguida pela Janssen, e por último a própria CoronaVac.

A conclusão é que as quatro vacinas contra a Covid-19 funcionam quando aplicadas como dose de reforço, mas vacinas diferentes são mais eficazes para vacinados com a CoronaVac. Isso porque os imunizantes de RNA mensageiro apresentaram melhor resposta imunológica. A pesquisadora e professora da Universidade Oxford, Sue Ann Costa Clemens deve se reunir com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para a apresentação dos dados obtidos que, por enquanto, não devem ser divulgados com precisão, já que o estudo ainda não passou pela revisão de pares, ou seja, não teve o aval de cientistas de outros países.

