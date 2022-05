Vacina da Pfizer demonstra eficácia de 80% em grupo com menos de 5 anos

A Pfizer e a BioNTech anunciaram nesta segunda-feira, 23, que estudos iniciais com crianças de 6 meses e menores de 5 anos apontaram que a vacina das empresas contra a Covid-19 é segura e o esquema com três doses tem eficácia de 80,3% contra a doença. O teste foi realizado durante a circulação da variante de preocupação ômicron, dominante no mundo.

Os dados são preliminares e levam em consideração a observação de dez casos sintomáticos detectados sete dias após a imunização com as três doses. Segundo as empresas, a análise formal será finalizada depois do acúmulo de, ao menos, 21 episódios da doença também no período de uma semana após o recebimento do reforço. Ao todo, participaram 1.678 crianças do ensaio de fase 2/3. Elas receberam um reforço de 3 µg, um décimo da dose aplicada em adultos.

“Esses dados de segurança, imunogenicidade e eficácia de primeira linha são encorajadores, e esperamos concluir em breve nossas submissões aos reguladores em todo o mundo, com a esperança de disponibilizar essa vacina para crianças mais novas o mais rápido possível, sujeita à autorização regulatória”, disse, em comunicado, Albert Bourla, presidente e diretor executivo da Pfizer.

A vacinação contra a Covid-19 da população com menos de 5 anos ainda não foi liberada e tem sido cobrada por pais e especialistas da área da saúde, que, com novos aumentos de casos, reforçam a importância de oferecer proteção para todas as faixas etárias.

