Vacina da Pfizer: 5º lote, com 600 mil doses, chega ao Brasil nesta quarta

A Pfizer entrega nesta quarta-feira, 26, um novo lote com 629.460 doses da vacina ComiRNAty, contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a BioNTech. A entrega será realizada às 18h55 no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esse é o quinto lote de vacinas da farmacêutica que chega ao país, totalizando, mais de 3,4 milhões de doses.

As vacinas que estão sendo enviadas para o Brasil podem vir das fábricas de Püurs, na Bélgica, ou Kalamazoo, nos Estados Unidos. No dia 14 de maio, a Pfizer e a BioNTech oficializaram um novo acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, contemplando o fornecimento 100 milhões de doses da vacina ao Brasil ainda em 2020. A maior parte dessas vacinas, no entanto, está prevista para chegar ao país no próximo semestre.

Até serem despachadas às unidades da federação, as doses ficarão armazenadas a -85ºC em 16 super geladeiras do Centro de Distribuição Logístico do Ministério da Saúde, localizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Devido a logística de armazenamento, por enquanto, a disponibilidade deste imunizante está focada nas capitais e em algumas cidades do interior. Nesse caso, o envio fica a critério dos próprios estados.

Para o próximo mês, estão previstas 12,8 milhões de doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer-BioNTech. Destas, 12 milhões serão entregues pela própria farmacêutica e cerca de 800.000 pelo consórcio Covax Facility.