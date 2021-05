Vacina da Pfizer: 2,4 milhões de doses chegam ao país até quinta-feira

A Pfizer irá entregar ao Brasil nesta semana 2,4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ComiRNAty, desenvolvida em parceria com a BioNTech. O volume total será dividido em três lotes: na terça-feira, 1º de junho, e na quarta-feira, 2, chegam 936.000 doses; por fim, na quinta-feira, 3, mais 527.000 unidades do imunizante. As vacinas que enviadas ao Brasil estão vindo da fábrica da Pfizer de Kalamazoo, nos Estados Unidos, com desembarque no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo.

Somadas aos lotes anteriores, mais de 5,8 milhões de doses terão sido entregues. Até o fim de junho, o Ministério da Saúde prevê o recebimento de 12 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech entregues pela própria farmacêutica. Outras 842,4 mil doses dessa vacina serão fornecidas no mesmo mês pelo consórcio internacional Covax Facility.

Na semana passada a Anvisa autorizou o armazenamento da vacina da Pfizer por até 31 dias em geladeira comum. Anteriormente, o imunizante podia ficar nestas condições por, no máximo, cinco dias, o que dificultada sua distribuição pelo país. A expectativa é que com a alteração, a vacina possa estar disponível em mais cidades.

No dia 14 de maio, a Pfizer e BioNTech anunciaram um novo acordo com o Ministério da Saúde do Brasil contemplando o fornecimento de 100 milhões de doses adicionais da vacina ComiRNAty. O fornecimento deste novo contrato se dará no quarto trimestre de 2021.