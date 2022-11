Vacina da Moderna contra ômicron produz melhor resposta do que a original

A Moderna declarou nesta segunda-feira 14, que suas vacinas adaptadas à variante ômicron, do coronavírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, mostraram uma melhor resposta imune contra as subvariantes BA.4 e BA.5, quando administradas como dose de reforço. “Os dados mostram que as vacinas adaptadas, mRNA-1273.214 e mRNA-1273.222, produziram uma resposta de anticorpos mais alta contra as subvariantes BA.4/5 do que a injeção original em adultos vacinados e reforçados” disse a empresa, em nota.

A Moderna, no entanto, afirmou que os níveis de resposta de anticorpos neutralizantes caíram quase 5 vezes contra a subvariante BQ.1 quando comparada às BA.4 e BA.5, baseada em uma análise com cerca de 40 participantes, mesmo com a atividade de neutralização do vírus “robusta”.

No início do mês, a Pfizer e sua parceira alemã, BioNTech, disseram que seu imunizante contra a ômicron, que também visa as subvariantes BA.4 e BA.5, produziu uma resposta de anticorpos mais forte em adultos mais velhos do que a vacina original, no período de um mês.

As injeções para a ômicron feitas pela Moderna e Pfizer já foram aprovadas nos Estados Unidos para adultos e crianças a partir de cinco anos. De acordo com dados do governo norte-americano, quase 31,4 milhões de americanos receberam a vacina atualizada em novembro.

Continua após a publicidade