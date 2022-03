Vacina da Janssen tem eficácia de 81% contra hospitalizações por 6 meses

A vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, demonstrou que tem eficácia de 81% para hospitalizações por Covid-19 e de 76% para evitar infecções pelo período de seis meses, segundo um estudo publicado no periódico Jama Network Open desta quinta-feira, 17. O estudo levou em consideração a dose única em 422.034 vacinados nos Estados Unidos e comparou com 1.645.397 indivíduos não vacinados no período de 1º de março de 2020 a 31 de agosto de 2021.

Segundo os pesquisadores, a vacina continuou sendo eficaz diante da variante de preocupação delta, que se tornou predominante no país em julho do ano passado.

Na pesquisa, cada participante com mais de 18 anos vacinado foi comparado com até dez pessoas não vacinadas. Voluntários com comorbidades que podem levar ao agravamento da Covid-19, como hipertensão, diabetes e obesidade, também foram incluídos no estudo.

“À medida que a pandemia de Covid-19 continua e as variantes evoluem, a eficácia da vacina observada pode mudar à medida que surgem novas variantes. Dados recentes mostraram que uma segunda dose melhorará ainda mais a proteção”, concluíram os pesquisadores.

