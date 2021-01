Vacina da Janssen tem 66% de eficácia em casos moderados e graves

A Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, anunciou nesta sexta-feira, 29 que sua vacina contra a Covid-19 tem 66% de eficácia contra casos graves e moderados do novo coronavírus. Quando se avalia apenas os casos graves, a eficácia sobe para 85%.

Os dados são baseados em 43.783 voluntários, de oito países, incluindo o Brasil. Entre estes foram registrados 468 casos sintomáticos da doença. De acordo com a empresa, a eficácia geral da vacina contra casos moderados e graves foi de 66%, 28 dias após a vacinação. A proteção oferecida pelo imunizante já teve início no 14º dia após a injeção. Já os dados regionais variaram bastante. Na América Latina, a taxa de proteção contra casos graves e moderados ficou em 66%. Nos Estados Unidos, foi de 72% e na África do Sul, apenas de 57%. Nesta última região, quase todos os casos (95%) foram causados ​​pela nova variante SARS-CoV-2 da linhagem B.1.351.

Na prevenção de casos graves, a eficácia geral da vacina subiu para 85%, 28 dias após a vacinação, em todos os adultos de 18 anos ou mais. “A eficácia contra a doença grave aumentou ao longo do tempo, sem casos em participantes vacinados relatados após o dia 49”, relatou a empresa em comunicado. A vacina também demonstrou proteção completa contra hospitalização e morte relacionadas à Covid-19.

A proteção foi consistente em todas as raças e grupos de idade, incluindo adultos com mais de 60 anos de idade (que correspondem a 34% do total), em todas as variantes e regiões estudadas.

Sem entrar em detalhes sobre a segurança, a Johnson e Johnson afirmou que o imunizante é seguro. A maior parte dos eventos adversos graves foi relatada em participantes do grupo placebo e não houve caso de reação alérgica grave. A empresa ressaltou ainda que o perfil de segurança de sua vacina contra a Covid-19 é semelhante ao de outras vacinas da Johnson & Johnson que usam essa mesma tecnologia e já foram utilizadas em mais de 200.000 pessoas.

O imunizante é um dos mais aguardados por ser aplicado em dose única e ter armazenamento padrão. “A vacina candidata de dose única da Janssen deve permanecer estável por dois anos a -20 ° C, dos quais pelo menos três meses podem estar a temperaturas de 2-8 ° C”, afirmou a empresa.

A empresa pretende solicitar autorização para uso emergencial nos EUA na semana que vem. No Brasil, a Janssen já iniciou com o processo de submissão continua na agência.