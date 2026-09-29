Vacina contra 21 sorotipos da bactéria causadora de pneumonia e meningite é aprovada pela Anvisa

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A Anvisa aprovou o registro da vacina pneumocócica 21-valente conjugada, Capvaxive, indicada para adultos a partir dos 18 anos. O imunizante, que protege contra 21 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de pneumonia e meningite, inclui tipos não cobertos por outras vacinas. Saiba como ela age.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da vacina pneumocócica 21-valente conjugada, também conhecida como Capvaxive. O imunizante protege contra 21 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, que pode causar desde infecções leves até quadros graves, incluindo pneumonia e meningite.

Segundo a agência, a vacina é indicada para imunização ativa na prevenção de doença invasiva e pneumonia em adultos com 18 anos ou mais. O registro foi publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira, 28.

A doença pneumocócica é uma infecção causada por essa bactéria. As manifestações clínicas vão desde quadros leves, como otite média e sinusite, até formas graves sistêmicas, como a doença pneumocócica invasiva (DPI).

Ocorre doença invasiva quando a bactéria se dissemina pelo organismo, causando quadros como sepse e meningite.

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De acordo com a Anvisa, o pedido de registro foi analisado por meio de procedimento otimizado, com uso integral de reliance (confiança regulatória). O processo teve como Autoridade Regulatória Estrangeira Equivalente (AREE) a Food and Drug Administration dos Estados Unidos (FDA/EUA).

Como age a vacina

O imunizante, desenvolvido pela farmacêutica MSD, contém pequenas quantidades de polissacarídeos extraídos da cápsula que envolve a bactéria S. pneumoniae. Esses polissacarídeos foram purificados e ligados com uma proteína transportadora para ajudar o sistema imunológico a reconhecê-los e atacá-los.

Quando alguém recebe a vacina, o seu organismo reconhece as partes da bactéria contidas no produto como “corpos estranhos” e produz anticorpos para combatê-los, aumentando a capacidade de defesa contra o agente infeccioso.

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Capvaxive protege contra 21 tipos diferentes de S. pneumoniae: 3, 6A, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 15A, deOAc15B, 16F, 17F, 19A, 20A, 22F, 23A, 23B, 24F, 31, 33F e 35B.

Segundo uma página da Anvisa com informações sobre a vacina, o imunizante contém sorotipos associados à doença pneumocócica em adultos que não estão presentes em outras vacinas pneumocócicas atualmente disponíveis, que são os sorotipos 15A, 16F, 23A, 23B, 24F, 31, 35B e OAc15B.

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Além disso, a agência informa que a aprovação do produto se deu com base em seis estudos clínicos de fase 3 realizados nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico e África, que avaliaram a imunogenicidade do imunizante em aproximadamente 8. 400 adultos com 18 anos de idade ou mais, dos quais aproximadamente 5. 500 receberam Capvaxive.

Os participantes incluíram adultos de diferentes faixas etárias: aproximadamente 32% tinham entre 18 e 49 anos, 32% tinham entre 50 e 64 anos, 29% tinham entre 65 e 74 anos, e 8% tinham 75 anos ou mais. Os dados submetidos apoiam a segurança do Capvaxive quando administrada a pessoas com 18 anos ou mais.

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A aprovação do registro do imunizante pela Anvisa não significa que ele será automaticamente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Na rede pública, é possível receber a vacina contra pneumonia Pneumo 20, que está disponível para crianças menores de 5 anos, idosos em situações específicas e grupos prioritários.