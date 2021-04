Vacina: 77% dos brasileiros acima de 80 anos receberam ao menos uma dose

O Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19 em 77% das pessoas com idade acima dos 80 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, este grupo prioritário conta com 4,44 milhões de pessoas e por volta de 4,7 milhões de doses foram aplicadas para este contingente, sendo 3,4 milhões em primeira e 1,3 milhão em na segunda etapa.

Os trabalhadores da saúde correspondem a um número maior, 6,6 milhões de brasileiros e sua distribuição de doses — segundo o monitor do governo federal — aponta que 66% receberam a primeira dose e 35% receberam a segunda aplicação.

Em relação aos indígenas, a cobertura de uma dose chegou a 63% dos 413.739 indivíduos cotados pelo Ministério da Saúde como integrantes dessa população. A segunda dose chegou a 42%.

Os grupos prioritários de vacinação foram fixados pela própria pasta da Saúde, que elencou a população que sofre desdobramentos severos da infecção pelo novo coronavírus e profissionais que são altamente expostos à contaminação em seu ofício.

Ainda que os números mostrem que é preciso avançar rapidamente para que se conclua a vacinação desses grupos prioritários, ao estender a lupa até a população brasileira como um todo, é possível perceber com maior intensidade o quão lentamente caminha a imunização aos brasileiros. A taxa de vacinas aplicadas em primeira e segunda dose ainda não corresponde a 9% da população total, considerando números do último dia de março.

Até esta sexta-feira, 2 de abril, 18.765.151 brasileiros foram imunizados com primeira dose contra a Covid-19, o que corresponde a 8,9% da população. 5.256.408 já receberam a segunda dose e completaram o esquema de vacinação contra a doença, já que as vacinas utilizadas atualmente no país – CoronaVac e vacina de Oxford – exigem a aplicação de duas doses.

Confira abaixo os números atualizados da vacinação no Brasil: