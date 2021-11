Uso de máscaras em locais abertos deixará de ser obrigatório em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria, acaba de anunciar que a partir do dia 11 de dezembro não será mais necessário usar máscaras em ambientes ao ar livre. De acordo com o governador, hoje, quarta-feira 24, o estado alcançará a marca de 75% da população com cobertura vacinal completa. Até o dia 30 de novembro, o índice chegará a 80%, segundo Doria.

O uso de máscaras continuará obrigatório em locais internos e no transporte público. Incluem-se aqui estações de ônibus ou metrô que sejam abertas.

De acordo com o governador, a queda do total de óbitos já beira os 90%, condição que, junto com a cobertura vacinal da população, permitiu a decisão anunciada de não obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos.

Sobre o Carnaval, porém, Doria disse que o governo está observando “Estamos otimistas, mas com cautela”. Segundo o governador, a decisão de realização das festas em fevereiro do ano que vem dependerá das prefeituras, mas estas não poderão ser menos rigorosas que as diretrizes estabelecidas pelo governo do estado.