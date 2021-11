Uso de máscara reduz em 53% incidência de Covid-19

Em um momento em que cidades ao redor do mundo, inclusive no Brasil, retiram ou discutem a flexibilização do uso de máscaras, um estudo global publicado no periódico científico British Medical Journal (BMJ) nesta quinta-feira, 18, apontou que o uso da proteção facial reduz em 53% a incidência de Covid-19.

Os pesquisadores analisaram dados de outros estudos sobre o tema e também sobre higienização das mãos e distanciamento social, totalizando 35 estudos sobre medidas individuais de saúde pública.

“Especificamente, um experimento natural em 200 países mostrou 45,7% menos mortalidade relacionada à Covid-19 em países onde o uso de máscara era obrigatório”, diz trecho da publicação.

O distanciamento físico reduziu em 25% as ocorrências da doença. Lavar as mãos também teve impacto, mas os estudiosos avaliaram que os dados não foram estatisticamente significativos no modelo ajustado.

“Em todo o mundo, o governo e as organizações de saúde pública estão mitigando a disseminação do SARS-CoV-2 implementando várias medidas de saúde pública. Esta revisão sistemática identificou uma redução estatisticamente significativa na incidência de Covid-19 por meio da implementação do uso de máscara e distanciamento físico.”

Os pesquisadores afirmam que novos estudos precisam ser realizados após os países atingirem a cobertura vacinal adequada para barrar a disseminação do vírus, mas que a pesquisa indica que o controle da pandemia vai depender da adesão contínua a medidas eficazes de saúde pública.