Alucinógeno para depressão recebe aval de “terapia inovadora” da FDA

A FDA (Food and Drug Administration) concedeu a designação de “terapia inovadora” ao Instituto Usona, empresa sem fins lucrativos que desenvolve psilocibina como tratamento para depressão severa. O termo destina-se a acelerar o processo de revisão necessário para aprovação. A psilocibina é um produto químico alucinógeno encontrado em cogumelos psicodélicos.

A depressão severa afeta mais de 16 milhões de pessoas nos Estados Unidos e é a principal causa de incapacidade em pessoas com idade de 15 e 44 anos, de acordo com a Associação de Ansiedade e Depressão da América . Estima-se que 322 milhões de pessoas em todo o mundo vivam com algum tipo de depressão.

Estudos mostraram que os cogumelos podem aliviar a depressão severa “redefinindo” o cérebro das pessoas com a doença, associado a alguns antidepressivos tradicionais. Não está claro como exatamente o composto pode tratar a depressão, mas um estudo da Beckley Foundation sugere que a psilocibina pode reativar ou conectar certas regiões do cérebro e sua capacidade neural.

Neste momento, a Usona está conduzindo pesquisas com a substância em fase 2 com 80 participantes americanos.