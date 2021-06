Uruguai aprova vacinação contra Covid-19 em menores a partir dos 12 anos

O Uruguai anunciou na última terça-feira, 1, que irá vacinar jovens a partir dos 12 anos contra a Covid-19 com o imunizante da Pfizer. O anúncio foi feito pelo presidente Luis Lacalle Pou após a aprovação pela comissão de vacinas do Ministério de Saúde Pública do país.

Em entrevista realizada à emissora “Canal 10” o presidente se mostrou preocupado com os rumos da pandemia no país e prometeu que a vacinação para os jovens começará ainda nesta semana. Além de demonstras confiança nas medidas adotas pelo governo para conter os avanços do novo coronavírus e na campanha de vacinação, Lacalle Pou confirmou que o Uruguai encomendou mais de 500 mil doses da vacina chinesa Sinovac.

O governo uruguaio está cogitando administra uma terceira dose para reforçar a eficácia dos imunizantes administrados no país, que são os da Pfizer, Oxford-AstraZeneca e CoronaVac. O presidente do país voltou a defender que não acredita na eficácia do lockdown e que apenas com a campanha de vacinação haverá uma forte redução na circulação do vírus.

Além das vacinas, Lacalle Pou voltou a falar sobre questões econômicas e o Mercosul. Apesar de não fazer fortes oposições, o chefe de estado disse ser necessária a implementação de algumas reformas. Há alguns meses, Brasil e Uruguai se manifestaram em reunião do bloco pedindo para que países integrantes possam fazer negociações com outras nações separadamente, o que não é permitido pelas normas atuais do bloco e encontra grande resistência por parte da Argentina.

O Uruguai registra 298 mil casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, totalizando 4.342 mortos. Mais de 1,8 milhão de doses foram administradas em todo o território, o equivalente a 52,68% da população uruguaia.