Universidades do Rio de Janeiro suspendem aulas por gripe e Covid-19

Com o aumento de casos de Covid-19 pelo avanço da variante ômicron e o surto de gripe, universidades do Rio de Janeiro suspenderam as aulas presenciais até o próximo dia 31. Entre elas, estão a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Na tentativa de evitar aglomerações e garantir a segurança da comunidade acadêmica recomenda-se que as aulas presenciais sejam suspensas até o final deste mês. A UFRJ está monitorando a evolução da variante Ômicron e, tão logo a situação melhore, informará sobre a possibilidade de retorno das atividades presenciais”, declarou a UFRJ, por meio de um comunicado.

Em nota, a Uerj destaca a rápida disseminação da ômicron nas últimas semanas no estado. “Enfatiza ainda que, além da covid-19, está em curso uma epidemia de gripe do subtipo H3N2, que pode levar a casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em pessoas de alto risco”.

A Unirio também divulgou um comunicado em que afirma estar seguindo uma indicação da Secretaria Municipal da Saúde para suspender as aulas presenciais. “As atividades consideradas indispensáveis serão mantidas sob a modalidade presencial e definidas pelas chefias imediatas”, diz o documento.