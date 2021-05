Unicef fecha acordo para compra de 220 milhões de doses da Sputnik V

O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF, na sigla em inglês) e o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) anunciam nesta quinta-feira, 27, a assinatura de um acordo para compra de 220 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. A quantidade é suficiente para imunizar 110 milhões de pessoas, já que são necessárias duas doses.

O acordo busca expandir o acesso às vacinas ao redor do mundo. Mas a vacina só poderá ser distribuída pelo Unicef após ser aprovada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para inclusão na lista de produtos autorizados para uso de emergência pela entidade. O RDIF submeteu o pedido de registro e pré-qualificação da Sputnik V à OMS em outubro de 2020 e afirma que espera uma decisão “em breve”.

Segundo o RDIF, também está em andamento uma negociação com a Aliança Global para Vacinas e Imunização (Gavi, na sigla em inglês) para discutir a possibilidade de incluir a vacina russa no portfólio Covax Facility.

O imunizante é uma das apostas do governo brasileiro para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Mas seu uso e importação ainda não foram autorizados pela Anvisa. Atualmente, a agência avalia o pedido de importação da Sputnik V realizado pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, além do segundo pedido feito pelos estados da Bahia, Maranhão, Ceará, Sergipe e Pernambuco.