União Europeia compra mais 54,5 mil doses de vacina contra monkeypox

Uma nova remessa com 54.530 doses da vacina de terceira geração contra a varíola dos macacos (monkeypox) foi adquirida pela Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências de Saúde (HERA, na sigla em inglês) para tentar conter o surto da doença nos países da União Europeia (UE). Com a compra, anunciada nesta segunda-feira, 18, a região conta com um montante de 163.620 doses.

Os imunizantes são da empresa Bavarian Nordic e, até o momento, 25 mil doses foram distribuídas em seis Estados-Membros da UE. O repasse das demais doses será realizado ao longo das próximas semanas em um cronograma que pode durar até o fim deste ano.

“Estou preocupada com o número crescente de casos de varíola na União Europeia. Agora, temos mais de 7 mil casos, um aumento de quase 50% desde a última semana”, declarou, em nota, Stella Kyriakides, comissária para a Saúde e Segurança Alimentar.

Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde (OMS) vai realizar uma nova reunião com o Comitê de Emergência para debater o surto em andamento. No mês passado, o grupo discutiu se o status seria elevado a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (PHEIC, na sigla em inglês), nível mais alto de alerta da OMS para uma doença em circulação, mas decidiu que não havia necessidade de mudança naquele momento.

Descoberta em 1958, a varíola dos macacos recebeu este nome por ter sido observada pela primeira vez em primatas utilizados em pesquisa. Ela circula principalmente entre roedores e humanos podem se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados por eles.

Entre os sintomas, estão: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. A erupção cutânea começa geralmente no rosto e, depois, se espalha para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. A doença é endêmica em países da África central e ocidental, como República Democrática do Congo e Nigéria.

Análises preliminares sobre os primeiros casos do atual surto na Europa e na América do Norte demonstraram que o vírus foi detectado por serviços de cuidados primários ou de saúde sexual e os principais pacientes eram homens que fazem sexo com homens. No entanto, a OMS já alertou que esta não é uma doença que afeta grupos específicos e que qualquer pessoa pode contraí-la se tiver contato próximo com alguém infectado.

