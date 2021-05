União Europeia compra 1,8 bilhão de doses adicionais da vacina da Pfizer

A União Europeia fechou acordo com a farmacêutica Pfizer para a compra de até 1,8 bilhão de doses adicionais da vacina. Este é o terceiro contrato do bloco com a empresa, que pretende imunizar 70% da população com mais de 18 anos até fim de julho. O novo acordo tem um valor de 43 bilhões de dólares.

O volume de imunizantes equivale a cerca de 4 doses por pessoa nos próximos 2 anos. Até agora foram aplicadas 168,7 milhões de doses na região. O produto da Pfizer é a principal aposta do bloco e o anúncio reafirma o planejamento em garantir doses de reforço.

Brasil

Hoje, o presidente Jair Bolsonaro anunciou no Twitter que o Ministério da Saúde enviará a partir do próximo dia 10 nova remessa de 3,9 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para as 27 capitais e o Distrito Federal do país, além de 1,1 milhão de doses da Pfizer.