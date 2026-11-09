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Saúde

Uma pílula inédita contra o ronco: estudo mostra potencial de novo medicamento para apneia do sono

Comprimido diário, aprovado no exterior para obesidade e diabetes, reduz paradas respiratórias noturnas

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 12h35 | Atualizado em 9 nov 2026, 12h41
Homem deitado na cama, dormindo profundamente com a boca aberta e roncando, coberto por um lençol listrado verde e branco, com as mãos cruzadas sobre o peito
Apneia do sono: doença aumenta o risco cardíaco e rebaixa a qualidade de vida (Getty Images/Reprodução)
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Uma pílula inédita contra o ronco: estudo mostra potencial de novo medicamento para apneia do sono Priorize VEJA no Google

Quem divide a cama com alguém que ronca conhece a cena: o barulho cessa, o silêncio se arrasta por segundos que parecem eternos e, de repente, um engasgo devolve o ar. É a apneia obstrutiva do sono, condição em que a garganta se fecha repetidas vezes durante a noite. Estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo convivam com ela, a maioria sem diagnóstico.

O tratamento da condição envolve mudanças no estilo de vida e perda de peso e o uso de uma máquina para restabelecer o fluxo adequado de oxigênio enquanto o sujeito dorme. Mais recentemente, uma caneta emagrecedora, o Mounjaro, também ganhou aval para controlar o problema. E, nesta segunda-feira, um estudo coloca no horizonte a perspectiva de termos um comprimido para contra-atacar a apneia.

A pesquisa, apresentada no congresso da Associação Americana do Coração, em Chicago, aponta que o orforglipron, uma pílula da mesma família de agonistas do GLP-1 de Ozempic e Wegovy, reduz o número de interrupções temporárias na respiração durante o sono.

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A medicação, já aprovada comercialmente nos Estados Unidos para pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade e ainda aguardando autorização no Brasil, foi avaliada dentro de um programa de estudos que reuniu 712 adultos com obesidade ou sobrepeso e apneia moderada a grave. Eles foram recrutados em 66 centros de nove países, o Brasil entre eles.

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Foram, na realidade, duas pesquisas: uma com pacientes que não usavam o aparelho de pressão positiva (o CPAP, que sopra ar por uma máscara para manter a garganta aberta) e outra com quem já usava o que é considerado o tratamento padrão ouro da apneia. Metade tomou o comprimido uma vez ao dia; a outra metade, placebo (uma pílula inerte), durante um ano. Todos receberam orientação sobre dieta e atividade física.

Os voluntários chegaram em situação séria: em média, entre 50 e 58 interrupções ou quase interrupções da respiração por hora de sono. Acima de 30, a apneia já é classificada como grave.

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O efeito do comprimido

Após 52 semanas de acompanhamento, quem tomou o remédio teve cerca de 18 episódios a menos por hora, contra 4 a 5 no grupo placebo. Em termos relativos, a queda foi de 35% e 26% nos dois estudos, ante 3% a 5% com placebo. Cortar o problema pela metade foi conquista de 42% dos tratados no primeiro estudo (contra 16% no placebo) e de 31% no segundo (contra 13%).

Chegar à remissão ou a uma forma leve sem sonolência diurna foi possível para 28% e 19% dos que usaram o comprimido, o dobro do observado com placebo.

O peso caiu, em média, cerca de 10,5%, contra 1% a 2% no grupo de comparação. Também houve redução da chamada carga de hipóxia, que mede quanto o oxigênio despenca durante a noite e tem sido associada a maior risco cardiovascular, e da proteína C-reativa, marcador de inflamação, que recuou cerca de 40% no primeiro estudo.

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Entre as reações adversas, os efeitos gastrointestinais atingiram cerca de 7 em cada 10 usuários, contra pouco mais de um terço no placebo. Náusea apareceu em 37% dos tratados no primeiro estudo, e 12% abandonaram o remédio por eventos adversos, contra 4% no placebo. O estudo durou apenas um ano, excluiu pessoas com diabetes.

Em que pé está

O orforglipron, aprovado nos Estados Unidos e no Reino Unido para obesidade, ainda não tem registro no país. O pedido já foi submetido, e a Eli Lilly, o fabricante, projeta a chegada para o segundo semestre de 2027.

O preço dependerá da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Até lá, qualquer oferta do produto no Brasil é irregular.

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