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Saúde

Uma esperada caneta contra os roncos: o que mostrou a retatrutida para a apneia do sono

Injeção semanal em estudo derrubou as pausas respiratórias noturnas em pessoas com obesidade

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 06h50 | Atualizado em 22 out 2026, 10h21
A anulação do som do ronco, em conjunto com um mecanismo de isolamento, impede que as vibrações do som cheguem ao parceiro cria uma “zona de silêncio” ao redor do roncador
Apneia: déficit de oxigênio durante o sono ameaça o metabolismo e o coração (Thinkstock/VEJA/VEJA)
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Uma esperada caneta contra os roncos: o que mostrou a retatrutida para a apneia do sono Priorize VEJA no Google

Imagine parar de respirar quase uma vez por minuto, a noite inteira, sem perceber. Era essa a rotina dos voluntários de dois grandes estudos que acabam de ser publicados no The New England Journal of Medicine, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo. Os trabalhos testaram a retatrutida, nova aposta da farmacêutica Eli Lilly contra a obesidade, no tratamento da apneia obstrutiva do sono. E os resultados chamam atenção.

A apneia obstrutiva do sono acontece quando a garganta se fecha repetidamente durante o sono, interrompendo a passagem de ar. O oxigênio cai, o cérebro desperta em microssustos e o descanso vira fragmento. Um dos sinais mais evidentes do problema são os roncos.

Estima-se que mais de 400 milhões de pessoas no mundo tenham a forma moderada ou grave da doença, associada a sonolência diurna, acidentes, hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares. O excesso de gordura é um dos principais motores do problema, e perder peso costuma melhorar o quadro.

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Um remédio com três alvos

A retatrutida age sobre três hormônios ao mesmo tempo: os mesmos dois explorados pela tirzepatida (do Mounjaro) e, além deles, o glucagon. Por isso tem sido chamada de agonista triplo.

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Os novos estudos reuniram 691 adultos com obesidade ou sobrepeso e apneia moderada a grave, divididos em dois grupos: 243 sem diabetes e 448 com diabetes tipo 2. Eles receberam, por 80 semanas, injeções semanais de 4, 9 ou 12 miligramas do medicamento ou placebo, além de orientação sobre alimentação e atividade física.

Entre os participantes sem diabetes, o número de paradas respiratórias caiu cerca de 34 por hora com a dose de 9 mg e 32 com a de 12 mg, contra 10 no grupo placebo. Em termos proporcionais, a redução foi de 57% e 53%, frente a 11% com placebo. O peso caiu, em média, 22% e 21%, contra 5%.

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O dado mais palpável talvez seja este: com 9 mg, 52% dos voluntários chegaram à remissão da apneia ou a uma forma leve sem sonolência excessiva, contra 12,5% no placebo. São cerca de 39 pessoas a mais em cada 100, ou quatro vezes mais chance de chegar a esse patamar. Nessas situações, o aparelho de pressão positiva, o famoso CPAP, pode deixar de ser necessário.

Nos voluntários com diabetes, o benefício também apareceu, mas menor, algo já conhecido com essa classe de remédios: queda de cerca de 25 eventos por hora (40%) com as doses mais altas, contra 10 (13%) no placebo, e perda de peso de 18%, contra 6%.

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Os pesquisadores também mediram a chamada carga hipóxica, que reflete quanto tempo e com que intensidade o oxigênio cai durante a noite. Ela despencou até 75% com retatrutida. O indicador já foi associado a maior risco de morte cardiovascular, mas ainda não se sabe se reduzi-lo protege o coração.

O preço do benefício

Os efeitos colaterais mais comuns foram gastrointestinais, como diarreia, náusea e prisão de ventre, em geral leves a moderados e concentrados na fase de aumento de dose. Chamou atenção uma sensação de queimação ou formigamento na pele, relatada por até 13% dos usuários, contra 2% no placebo. A frequência cardíaca subiu até 7 batimentos por minuto no pico, voltando a 1 ou 2 acima do basal ao fim do estudo. A taxa de abandono por efeitos adversos foi semelhante entre os grupos.

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É importante ressaltar que a retatrutida é uma droga experimental, que não tem aprovação e registro em nenhum lugar do mundo.

Hoje, o único medicamento aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a apneia do sono é o Mounjaro, liberado para essa indicação em outubro de 2025 em adultos com obesidade.

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A Anvisa tem alertado para a venda clandestina tanto de versões irregulares de tirzepatida como de produtos que dizem conter a retatrutida. Não caia nesse conto. É um atalho que pode sair caro.

 

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