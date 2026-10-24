Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Saúde

‘Um avanço histórico’: vacina personalizada reduz recorrência de câncer de pele agressivo em 42%

Resultados de estudo de fase 3 foram apresentados no congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO), em Madri

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 13h00
Oito palestrantes, quatro homens e quatro mulheres, sentados em uma mesa de madeira com placas de identificação, em um evento com fundo de parede com o logo ESMO repetido e um telão exibindo mais pessoas em uma mesa
Coletiva de imprensa do congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO), em Madri, na Espanha (Camila Mazzotto/Arquivo pessoal)
Continua após publicidade
‘Um avanço histórico’: vacina personalizada reduz recorrência de câncer de pele agressivo em 42% Priorize VEJA no Google

MADRI* – Uma terapia personalizada contra o câncer de pele acaba de alcançar um resultado que a oncologista Georgina Long classificou como um “avanço histórico”. Combinada à imunoterapia, ela reduziu em 42% o risco de recorrência ou morte em pacientes com melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele.

“É um passo gigantesco na oncologia e na imunologia do câncer”, afirmou a pesquisadora neste sábado, 24, durante coletiva de imprensa do congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO), em Madri, na Espanha, acompanhada por VEJA.

Long é diretora médica do Instituto Melanoma da Austrália e professora da Universidade de Sydney, onde lidera pesquisas sobre imunoterapia e outros tratamentos contra o câncer.

Em 2024, foi eleita “Australiana do Ano” ao lado do patologista Richard Scolyer, em reconhecimento ao trabalho da dupla na pesquisa sobre melanoma.

Siga
Continua após a publicidade

O estudo apresentado na ESMO 2026 é de fase 3. Chamado INTerpath-001, avaliou 1.137 pacientes com melanoma cutâneo ressecado nos estágios IIB, IIC, III ou IV.

Eles foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: um recebeu a terapia experimental, chamada intismeran autogene, associada ao pembrolizumabe; o outro recebeu pembrolizumabe e placebo.

Continua após a publicidade

O medicamento de imunoterapia bloqueia a proteína PD-1, que funciona como um freio da atividade das células de defesa, permitindo que elas ataquem o tumor com mais eficiência.

Já a vacina funciona de outro jeito. Os pesquisadores analisam uma amostra do tumor de cada paciente e identificam os chamados neoantígenos, características resultantes de alterações nas células cancerosas que podem ser reconhecidas pelo sistema imunológico.

Continua após a publicidade

A partir dessas informações, produzem um RNA mensageiro (mRNA) individualizado. É essa estrutura que orienta as células do organismo a apresentar os alvos às defesas do corpo.

Long comparou o processo à criação de um cartaz de procurado. “Analisamos uma amostra do tumor de cada paciente para identificar sua impressão digital única de neoantígenos e, então, criamos um ‘cartaz’ do câncer”, explicou.

Continua após a publicidade

“Ele é fornecido na forma de mRNA, para que as próprias células do corpo apresentem esse cartaz ao sistema imunológico, mostrando exatamente o que procurar e atacar”, acrescentou. 

Segundo os dados apresentados pela pesquisadora, após o acompanhamento mediano de 26 meses, o grupo que recebeu a combinação apresentou redução de 42% no risco de recorrência ou morte em comparação com aquele tratado apenas com pembrolizumabe.

Continua após a publicidade

O benefício foi observado na chamada sobrevida livre de recorrência, indicador que mede por quanto tempo os pacientes permanecem vivos sem que o câncer volte.

Aos dois anos, 82,2% dos pacientes que receberam a terapia personalizada estavam vivos e sem recorrência. Já no grupo de controle essa taxa foi de 70%.

A diferença se tornou mais expressiva depois dos primeiros seis meses de tratamento, quando a redução do risco de recorrência ou morte chegou a 58%.

Segundo Long, esse intervalo era esperado porque o tratamento precisa ser produzido individualmente e leva tempo para desencadear uma resposta imunológica.

O estudo também apontou uma redução de 38% no risco de metástase à distância (em outras partes do corpo) ou morte. “É extraordinário”, disse ela ao comentar os resultados.

Aos dois anos, 88,5% dos pacientes tratados com a combinação estavam vivos e sem disseminação do melanoma para outras partes do corpo, contra 80,2% daqueles que receberam apenas pembrolizumabe.

A combinação teve perfil de segurança considerado consistente com a experiência anterior com os tratamentos, mas será necessário acompanhar os pacientes por mais tempo para avaliar a duração do benefício e eventuais efeitos sobre a sobrevida global.

O estudo INTerpath-001 está sendo desenvolvido em parceria por duas farmacêuticas, a Moderna e a Merck, conhecida como MSD no Brasil. 

O intismeran também está em investigação em outros estudos para variados tipos de câncer, incluindo tumores de bexiga, pulmão e rim.

*A repórter viajou a convite da GSK.

Publicidade
TAGS:
Câncer
Medicina
Sistema Imunológico
Vacina
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).