Três marcas de lenços umedecidos são proibidas pela Anvisa; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta terça-feira, 13, três marcas de lenços umedecidos para bebês fabricados por empresa desconhecida.

Segundo a medida, publicada no Diário Oficial da União, os produtos não têm registro, infringindo a legislação sanitária, que exige que cosméticos sejam registrados no órgão regulador antes da exposição à venda.

A agência determinou a apreensão dos itens abaixo (veja a lista), que não poderão ser comercializados, distribuídos ou fabricados:

Toalhas umedecidas Gugu Dadá;

Toalhas umedecidas Castelo Rá Tim Bum; e

Toalhas umedecidas Quintal da Cultura Premium.

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Também ficam proibidos a propaganda e o uso dos produtos.

Outros cosméticos proibidos

Em outra resolução, também publicada nesta terça-feira, a Anvisa proibiu ainda mais três cosméticos sem regularização sanitária. São eles:

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Gel Massageador Veneno de Abelha Apitoxina, da marca Néctar Cosméticos;

Sombra em pó para cabelos da marca Divora;

Maquiagem Capilar da marca Miss Romantic.

Segundo a agência, os produtos são fabricados por empresas sem autorização de funcionamento. A medida prevê a proibição de fabricação, importação, divulgação, distribuição, venda e uso dos produtos.