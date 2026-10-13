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Saúde

Três marcas de lenços umedecidos são proibidas pela Anvisa; veja lista

Em outra medida publicada nesta terça-feira, 13, órgão também proíbe gel massageador, sombra em pó para cabelos e maquiagem capilar sem regularização sanitária

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 15h26 | Atualizado em 13 out 2026, 15h54
Embalagem de toalhinhas umedecidas Gugu Dadá, vermelha e amarela, com um bebê sorrindo usando touca azul de urso, e um avião azul no canto superior esquerdo. A embalagem informa 120 toalhinhas e sem álcool etílico, com Aloe Vera, testado dermatologicamente
LENÇOS UMEDECIDOS: Anvisa proíbe toalhas umedecidas sem regularização sanitária (Reprodução/Getty Images)
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Três marcas de lenços umedecidos são proibidas pela Anvisa; veja lista Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta terça-feira, 13, três marcas de lenços umedecidos para bebês fabricados por empresa desconhecida.

Segundo a medida, publicada no Diário Oficial da União, os produtos não têm registro, infringindo a legislação sanitária, que exige que cosméticos sejam registrados no órgão regulador antes da exposição à venda.

A agência determinou a apreensão dos itens abaixo (veja a lista), que não poderão ser comercializados, distribuídos ou fabricados:

  • Toalhas umedecidas Gugu Dadá;
  • Toalhas umedecidas Castelo Rá Tim Bum; e
  • Toalhas umedecidas Quintal da Cultura Premium.
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Também ficam proibidos a propaganda e o uso dos produtos.

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Outros cosméticos proibidos

Em outra resolução, também publicada nesta terça-feira, a Anvisa proibiu ainda mais três cosméticos sem regularização sanitária. São eles:

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  • Gel Massageador Veneno de Abelha Apitoxina, da marca Néctar Cosméticos;
  • Sombra em pó para cabelos da marca Divora;
  • Maquiagem Capilar da marca Miss Romantic.

Segundo a agência, os produtos são fabricados por empresas sem autorização de funcionamento. A medida prevê a proibição de fabricação, importação, divulgação, distribuição, venda e uso dos produtos.

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