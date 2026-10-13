Três marcas de lenços umedecidos são proibidas pela Anvisa; veja lista
Em outra medida publicada nesta terça-feira, 13, órgão também proíbe gel massageador, sombra em pó para cabelos e maquiagem capilar sem regularização sanitária
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta terça-feira, 13, três marcas de lenços umedecidos para bebês fabricados por empresa desconhecida.
Segundo a medida, publicada no Diário Oficial da União, os produtos não têm registro, infringindo a legislação sanitária, que exige que cosméticos sejam registrados no órgão regulador antes da exposição à venda.
A agência determinou a apreensão dos itens abaixo (veja a lista), que não poderão ser comercializados, distribuídos ou fabricados:
- Toalhas umedecidas Gugu Dadá;
- Toalhas umedecidas Castelo Rá Tim Bum; e
- Toalhas umedecidas Quintal da Cultura Premium.
Também ficam proibidos a propaganda e o uso dos produtos.
Outros cosméticos proibidos
Em outra resolução, também publicada nesta terça-feira, a Anvisa proibiu ainda mais três cosméticos sem regularização sanitária. São eles:
- Gel Massageador Veneno de Abelha Apitoxina, da marca Néctar Cosméticos;
- Sombra em pó para cabelos da marca Divora;
- Maquiagem Capilar da marca Miss Romantic.
Segundo a agência, os produtos são fabricados por empresas sem autorização de funcionamento. A medida prevê a proibição de fabricação, importação, divulgação, distribuição, venda e uso dos produtos.